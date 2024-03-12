https://ria.ru/20240312/provokatsii-1932492546.html

Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии

Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии - РИА Новости, 12.03.2024

Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:34

2024-03-12T13:34

2024-03-12T14:24

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молдавия

евгения гуцул

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее после ее визита в Россию."Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные - уголовные преследования, давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражила все наши провластные СМИ и представителей власти", - сказала она."Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии", - добавила она.В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул