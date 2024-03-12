Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии
Гуцул заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее после ее визита в Россию.
"Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные - уголовные преследования, давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражила все наши провластные СМИ и представителей власти", - сказала она.
"Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии", - добавила она.
В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.