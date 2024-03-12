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Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии - РИА Новости, 12.03.2024
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13:34 12.03.2024 (обновлено: 14:24 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/provokatsii-1932492546.html
Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии
Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии - РИА Новости, 12.03.2024
Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:34
2024-03-12T14:24
в мире
гагаузия
молдавия
евгения гуцул
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее после ее визита в Россию."Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные - уголовные преследования, давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражила все наши провластные СМИ и представителей власти", - сказала она."Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии", - добавила она.В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул
Глава Гагаузии заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии

Гуцул заявила о возможных провокациях со стороны властей Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в эфире телеканала "Россия 24" о возможности провокаций со стороны Кишинева в отношении нее после ее визита в Россию.
"Сейчас обстановка тихая. Есть предпосылки того, что могут быть каждый момент разные провокационные - уголовные преследования, давление от действующей власти. К сожалению, мой визит и встреча с Владимиром Владимировичем взбудоражила все наши провластные СМИ и представителей власти", - сказала она.
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"Надеемся, что не пойдут на крайние меры и мы будем будем дальше отстаивать позицию нашей Гагаузской автономии", - добавила она.
В России Гуцул находилась с рабочим визитом, там у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
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