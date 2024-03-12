https://ria.ru/20240312/programma-1932554674.html
Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"
Путин рассказал об отборе на программу "Время героев" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"
На программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:31
2024-03-12T17:31
2024-03-12T18:15
владимир путин
дмитрий песков
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общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"."Открывается новая страничка — "Время героев" — для тех, кто <...> принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило", — сказал глава государства.Он отметил, что претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор, при этом каждый получит возможность попытать свои силы вновь."Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть все шансы повторить", — подчеркнул Путин.Президент также пообещал создавать условия для получения высшего образования бойцами СВО, чтобы они смогли участвовать в этой программе."На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся (в зоне спецоперации. — Прим. ред.), жизнью и здоровьем рискуют. Для того чтобы создать платформу движения вперед, <...> чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", — добавил он.О старте образовательного проекта "Время героев" глава государства сообщил при оглашении послания Федеральному собранию. Как уточнял пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ней смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей.Основная цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до сведения военнослужащих. Для бойцов СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам планируется сформировать команду современных руководителей для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация продлится до 8 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html
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владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Общество
Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"
Путин: на программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
"Открывается новая страничка — "Время героев" — для тех, кто <...> принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило", — сказал глава государства.
В России заработал официальный сайт программы "Время героев"
Он отметил, что претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор, при этом каждый получит возможность попытать свои силы вновь.
"Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть все шансы повторить", — подчеркнул Путин.
Президент также пообещал создавать условия для получения высшего образования бойцами СВО, чтобы они смогли участвовать в этой программе.
"На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся (в зоне спецоперации. — Прим. ред.), жизнью и здоровьем рискуют. Для того чтобы создать платформу движения вперед, <...> чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", — добавил он.
Россия дождалась смены элит
О старте образовательного проекта "Время героев" глава государства сообщил при оглашении послания Федеральному собранию. Как уточнял пресс-секретарь Дмитрий Песков
, в ней смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей.
Основная цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Информацию о программе "Время героев" будут доводить до сведения военнослужащих. Для бойцов СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.
По итогам планируется сформировать команду современных руководителей для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация продлится до 8 апреля 2024 года.