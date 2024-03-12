https://ria.ru/20240312/programma-1932554674.html

Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"

Путин рассказал об отборе на программу "Время героев" - РИА Новости, 12.03.2024

Путин рассказал об отборе на программу "Время героев"

На программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:31

2024-03-12T17:31

2024-03-12T18:15

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_192:35:2865:1539_1920x0_80_0_0_0e7736293d9262c534b2b87596d01db2.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На программу "Время героев" поступило 30 тысяч заявок с начала марта, заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"."Открывается новая страничка — "Время героев" — для тех, кто <...> принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч поступило", — сказал глава государства.Он отметил, что претендентам предстоит пройти достаточно строгий отбор, при этом каждый получит возможность попытать свои силы вновь."Это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе. Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть все шансы повторить", — подчеркнул Путин.Президент также пообещал создавать условия для получения высшего образования бойцами СВО, чтобы они смогли участвовать в этой программе."На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся (в зоне спецоперации. — Прим. ред.), жизнью и здоровьем рискуют. Для того чтобы создать платформу движения вперед, <...> чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала", — добавил он.О старте образовательного проекта "Время героев" глава государства сообщил при оглашении послания Федеральному собранию. Как уточнял пресс-секретарь Дмитрий Песков, в ней смогут принять участие бойцы и ветераны спецоперации с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей.Основная цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.Информацию о программе "Время героев" будут доводить до сведения военнослужащих. Для бойцов СВО откроют центры дистанционной оценки. Военные смогут приехать туда и подать заявку на участие, заполнить анкету, пройти онлайн-тестирование и при необходимости написать эссе или пройти собеседование. Остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте, заполнить анкету, написать эссе и пройти онлайн-тестирование по управленческим способностям.По итогам планируется сформировать команду современных руководителей для выдвижения на высокие управленческие должности. Регистрация продлится до 8 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240301/vremyageroev-1930563164.html

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество