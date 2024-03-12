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Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 12.03.2024
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15:26 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/proekt-1932520589.html
Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва
Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 12.03.2024
Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:26
2024-03-12T15:26
николай долуда
ильдар гильмутдинов
виктор водолацкий
госдума рф
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ. Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров. "Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва. В поправках, принятых ко второму чтению законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта. "В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечается в поправках.
https://ria.ru/20240226/nauka-1928722347.html
https://ria.ru/20240108/vossoedinenie-1916994546.html
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николай долуда, ильдар гильмутдинов, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва

ГД приняла во II чтении проект о создании казачьего мобилизационного резерва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ.
Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров.
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"Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва.
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В поправках, принятых ко второму чтению законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта.
"В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечается в поправках.
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