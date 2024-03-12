https://ria.ru/20240312/proekt-1932520589.html

Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва

Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва - РИА Новости, 12.03.2024

Госдума приняла законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва

Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:26

2024-03-12T15:26

2024-03-12T15:26

николай долуда

ильдар гильмутдинов

виктор водолацкий

госдума рф

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании казачьего мобилизационного резерва, предусматривающий заключение договоров с Минобороны для членов казачьих обществ. Законопроект внесли депутаты Николай Долуда, Ильдар Гильмутдинов, Виктор Водолацкий, Денис Майданов, Сергей Бурлаков, Виталий Кушнарёв, Антон Гетта и Константин Захаров. "Проект федерального закона... разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации и уточнения обязательств, прав и полномочий казачьих обществ в части приема и выполнения их членами обязательства по пребыванию в мобилизационном людском резерве", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта отмечают, что с учетом имеющейся военной подготовки граждане, являющиеся членами казачьих обществ, являются одной из наиболее востребованных категорий граждан, пребывающих в запасе, для формирования мобилизационного людского резерва. В поправках, принятых ко второму чтению законопроекта, депутаты предлагают предусмотреть, что члены казачьего общества, принявшие на себя обязательства по несению государственной или иной службы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки и ФСБ, поступают в мобилизационный людской резерв ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов на добровольной основе путем заключения контракта. "В соответствии с договором (соглашением), заключенным всероссийским казачьим обществом с Министерством обороны Российской Федерации или иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, войсковые казачьи общества заключают договоры (соглашения) с территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации или иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба", - отмечается в поправках.

https://ria.ru/20240226/nauka-1928722347.html

https://ria.ru/20240108/vossoedinenie-1916994546.html

https://ria.ru/20231130/bpla-1912913052.html

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николай долуда, ильдар гильмутдинов, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество