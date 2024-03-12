https://ria.ru/20240312/pridnestrove-1932469320.html

Молдавия выразила протест послу России из-за избирательных участков в ПМР

Молдавия выразила протест послу России из-за избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 12.03.2024

Молдавия выразила протест послу России из-за избирательных участков в ПМР

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест послу России в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков на территории... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:12

2024-03-12T12:12

2024-03-12T12:32

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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест послу России в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков на территории Приднестровья, сообщил глава российской дипмиссии после визита в МИД республики. Накануне приднестровские СМИ сообщили, что на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) будет открыто шесть участков для голосования на выборах президента РФ. "В минувшие годы было открыто около 30 избирательных участков, из них 27 в Приднестровье. Сейчас гораздо меньше, а здесь, в Кишиневе, только один. Недовольство и протест по этим действиям (открытию участков на территории Приднестровья - ред.) сегодня были высказаны в министерстве иностранных дел", - сказал Васнецов журналистам. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-12T12:12 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика