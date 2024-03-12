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Стало известно, что пили россияне на 8 Марта - РИА Новости, 12.03.2024
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02:35 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/prazdnovanie-1932401481.html
Стало известно, что пили россияне на 8 Марта
Стало известно, что пили россияне на 8 Марта - РИА Новости, 12.03.2024
Стало известно, что пили россияне на 8 Марта
Самым популярным спиртным напитком на 8 Марта и последующие выходные весенние дни стало пиво, вино, в том числе игристое, расположилось лишь на второй строчке,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:35
2024-03-12T02:35
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самым популярным спиртным напитком на 8 Марта и последующие выходные весенние дни стало пиво, вино, в том числе игристое, расположилось лишь на второй строчке, однако потребление наиболее распространенных видов алкоголя в стране в целом в начале марта сократилось относительно прошлого года, следует из данных аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". "В выходные и праздники россияне чаще всего пьют пиво, 8 Марта не стало исключением. На втором месте по популярности - вино, в том числе игристое. А на третьем - водка. Отметим, что по сравнению с прошлым годом алкоголя купили меньше", - говорится в исследовании, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, например, динамика потребления пива сократилась на 5% год к году, вина - на 2%, а водки - на 11%. При этом вырос спрос на традиционные подарки - конфеты, шоколад, парфюмерию, косметику. "Как и в прошлом году, чаще всего в праздничную декаду покупали конфеты и шоколад. При этом в 2024 году спрос вырос в два раза... Второе место по популярности занимает парфюмерия и косметика. Но по сравнению с прошлым годом спрос на подобные товары сократился на 18%... Отметим, что по данным из чеков ценовой диапазон подарочных духов варьируется от 350 до 40 000 рублей за флакон", - добавляется в исследовании. Замыкают тройку лидеров наушники. Они как и в прошлом году вошли в топ-3 подарков к 8 Марта, но за год продажи упали на 3%. По словам аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, конфеты и сладости остаются самыми популярными вариантами подарков на 8 Марта. При этом всё чаще покупают различные гаджеты, например, смартфоны и часы, а также спортивные товары: кроссовки, лыжи и сноуборды. Кроме того, аналитики изучили и сегмент кафе и стритфуда - в выборку попало более двух миллионов чеков со всей страны. Исследование показало, что по сравнению с началом марта 2023 года в 2024 году средний чек в общепите вырос на 11% и составил 1,5 тысячи на стол, увеличилось и количество чеков - в этом году их выдали на 13% больше.
https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html
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общество
Общество
Стало известно, что пили россияне на 8 Марта

"Контур.Маркет": самым популярным спиртным напитком на 8 Марта стали пиво и вино

© Depositphotos.com / nayneung1Открытая пивная банка
Открытая пивная банка - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Depositphotos.com / nayneung1
Открытая пивная банка . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самым популярным спиртным напитком на 8 Марта и последующие выходные весенние дни стало пиво, вино, в том числе игристое, расположилось лишь на второй строчке, однако потребление наиболее распространенных видов алкоголя в стране в целом в начале марта сократилось относительно прошлого года, следует из данных аналитики системы сервисов "Контур.Маркет".
«
"В выходные и праздники россияне чаще всего пьют пиво, 8 Марта не стало исключением. На втором месте по популярности - вино, в том числе игристое. А на третьем - водка. Отметим, что по сравнению с прошлым годом алкоголя купили меньше", - говорится в исследовании, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Так, например, динамика потребления пива сократилась на 5% год к году, вина - на 2%, а водки - на 11%. При этом вырос спрос на традиционные подарки - конфеты, шоколад, парфюмерию, косметику.
"Как и в прошлом году, чаще всего в праздничную декаду покупали конфеты и шоколад. При этом в 2024 году спрос вырос в два раза... Второе место по популярности занимает парфюмерия и косметика. Но по сравнению с прошлым годом спрос на подобные товары сократился на 18%... Отметим, что по данным из чеков ценовой диапазон подарочных духов варьируется от 350 до 40 000 рублей за флакон", - добавляется в исследовании.
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Замыкают тройку лидеров наушники. Они как и в прошлом году вошли в топ-3 подарков к 8 Марта, но за год продажи упали на 3%. По словам аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, конфеты и сладости остаются самыми популярными вариантами подарков на 8 Марта. При этом всё чаще покупают различные гаджеты, например, смартфоны и часы, а также спортивные товары: кроссовки, лыжи и сноуборды.
Кроме того, аналитики изучили и сегмент кафе и стритфуда - в выборку попало более двух миллионов чеков со всей страны. Исследование показало, что по сравнению с началом марта 2023 года в 2024 году средний чек в общепите вырос на 11% и составил 1,5 тысячи на стол, увеличилось и количество чеков - в этом году их выдали на 13% больше.
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