https://ria.ru/20240312/pomosch-1932614986.html

Пентагон раскрыл детали о новом пакете помощи Киеву

Пентагон раскрыл детали о новом пакете помощи Киеву - РИА Новости, 12.03.2024

Пентагон раскрыл детали о новом пакете помощи Киеву

Новых американских военных поставок Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей по-прежнему требует решения конгресса о... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:16

2024-03-12T23:16

2024-03-12T23:16

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Новых американских военных поставок Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей по-прежнему требует решения конгресса о выделении дополнительных бюджетных средств, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Он объяснил, что деньги на первый в 2024 году пакет помощи военному ведомству США удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов. "(Помощь - ред.) предоставит им (украинцам - ред.) крайне необходимые возможности, но, вероятно, их хватит на считанные недели - даже близко недостаточно, чтобы быть в состоянии продолжать поддерживать эту борьбу. Поэтому мы продолжим работать очень плотно с конгрессом над получением финансирования", - сказал Райдер на брифинге для СМИ. В пакет помощи стоимостью около 300 миллионов долларов вошли артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, в том числе кассетного типа, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, запчасти и техобслуживание. Райдер добавил, что ему пока нечего объявлять по поводу возможной передачи Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

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в мире, украина, россия, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, сергей лавров