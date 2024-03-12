https://ria.ru/20240312/pomosch-1932604483.html

Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме

Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме - РИА Новости, 12.03.2024

Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме

Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:28

2024-03-12T21:28

2024-03-12T21:40

специальная военная операция на украине

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", — сказал он на брифинге.Во вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как отметил Салливан, ВСУ в нынешней ситуации вынуждены экономить снаряды, а Соединенные Штаты не могут без согласования конгрессом запроса о помощи Киеву предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность.При этом США пока нечего сообщить о планах по передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS, добавил помощник Джо Байдена.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

киев

сша

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