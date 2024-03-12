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Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 12.03.2024 (обновлено: 21:40 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pomosch-1932604483.html
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме - РИА Новости, 12.03.2024
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме
Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:28
2024-03-12T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
вооруженные силы украины
украина
джейк салливан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", — сказал он на брифинге.Во вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.Как отметил Салливан, ВСУ в нынешней ситуации вынуждены экономить снаряды, а Соединенные Штаты не могут без согласования конгрессом запроса о помощи Киеву предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность.При этом США пока нечего сообщить о планах по передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS, добавил помощник Джо Байдена.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html
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в мире, киев, сша, вооруженные силы украины, украина, джейк салливан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден
Киеву хватит нового пакета помощи на пару недель, признали в Белом доме

Белый дом: Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Речь точно не о месяцах — о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", — сказал он на брифинге.
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Во вторник Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как отметил Салливан, ВСУ в нынешней ситуации вынуждены экономить снаряды, а Соединенные Штаты не могут без согласования конгрессом запроса о помощи Киеву предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность.
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При этом США пока нечего сообщить о планах по передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS, добавил помощник Джо Байдена.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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