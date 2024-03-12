https://ria.ru/20240312/pomosch-1932558078.html

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024

СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:39

2024-03-12T17:39

2024-03-12T17:51

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - пишет агентство.

https://ria.ru/20240312/pentagon-1932508691.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон