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СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 12.03.2024 (обновлено: 17:51 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pomosch-1932558078.html
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:39
2024-03-12T17:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - пишет агентство.
https://ria.ru/20240312/pentagon-1932508691.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине

Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.
"США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - пишет агентство.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия
Вчера, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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