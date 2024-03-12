https://ria.ru/20240312/pomosch-1932558078.html
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:39
2024-03-12T17:39
2024-03-12T17:51
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США готовят первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц."США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", - пишет агентство.
https://ria.ru/20240312/pentagon-1932508691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон
СМИ узнали о подготовке США нового пакета военной помощи Украине
Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн