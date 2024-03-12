https://ria.ru/20240312/polsha-1932513631.html

В польском Генштабе рассказали о военной поддержке со стороны НАТО

В польском Генштабе рассказали о военной поддержке со стороны НАТО - РИА Новости, 12.03.2024

В польском Генштабе рассказали о военной поддержке со стороны НАТО

Триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу, заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска польского... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:55

2024-03-12T14:55

2024-03-12T14:55

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ВАРШАВА, 12 мар - РИА Новости. Триста тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу, заявил заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский в эфире Польского телевидения. Ранее сообщалось, что в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат. Польские власти настаивают на увеличении их количества. "Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас - это 300 тысяч в высокой готовности. Эти солдаты прибудут в страну не после начала войны, а перед ней", - сказал Дымановский. При этом он отметил, что военная поддержка Польши со стороны НАТО не ограничивается сухопутными войсками. "Американские войска присутствуют в Польше. Несколько тысяч американских солдат постоянно тренируются с нами. Надо помнить, что американцы и другие союзники поддерживают нас не только на земле, а также в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве", - сказал заместитель начальника Генштаба. При этом он не исключил, что американский контингент в Польше может увеличиться до 100 тысяч. "Это возможно, и такие перспективы оборонных планов НАТО, новейших планов НАТО, были утверждены на политическом уровне во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе", - сказал Дымановский, отвечая на соответствующий вопрос

https://ria.ru/20240312/bayden-1932420888.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, нато