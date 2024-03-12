https://ria.ru/20240312/polsha-1932466985.html

Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена

Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена - РИА Новости, 12.03.2024

Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена

Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил в интервью порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:02

2024-03-12T12:02

2024-03-12T13:10

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ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил в интервью порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена. "Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрет, если будет вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — сказал он. Супруга спикера польского сейма Уршула Бжезиньская-Холовня — офицер ВВС и пилот истребителя МиГ-29. "Она реально служит в вооруженных силах, а не воюет словом, как мы это делаем в СМИ или в политике", — добавил Холовня. Спикеру сейма 47 лет, а его супруге 36. В семье воспитываются две дочери.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, миг-29