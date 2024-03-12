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Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена - РИА Новости, 12.03.2024
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12:02 12.03.2024 (обновлено: 13:10 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/polsha-1932466985.html
Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена
Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена - РИА Новости, 12.03.2024
Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена
Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил в интервью порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:02
2024-03-12T13:10
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ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил в интервью порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена. "Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрет, если будет вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — сказал он. Супруга спикера польского сейма Уршула Бжезиньская-Холовня — офицер ВВС и пилот истребителя МиГ-29. "Она реально служит в вооруженных силах, а не воюет словом, как мы это делаем в СМИ или в политике", — добавил Холовня. Спикеру сейма 47 лет, а его супруге 36. В семье воспитываются две дочери.
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в мире, польша, миг-29
В мире, Польша, МиГ-29
Спикер сейма Польши заявил, что в случае войны на фронт отправится его жена

Спикер сейма Польши Холовня заявил, что его жена в случае войны пойдет воевать

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIСпикер сейма Польши Шимон Холовня
Спикер сейма Польши Шимон Холовня - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Спикер сейма Польши Шимон Холовня. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мар — РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил в интервью порталу Tarnogorski.info, что в случае войны на фронт пойдет его жена.
"Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрет, если будет вооруженный конфликт. Я не желаю этого, не дай бог", — сказал он.
Супруга спикера польского сейма Уршула Бжезиньская-Холовня — офицер ВВС и пилот истребителя МиГ-29.
"Она реально служит в вооруженных силах, а не воюет словом, как мы это делаем в СМИ или в политике", — добавил Холовня.
Спикеру сейма 47 лет, а его супруге 36. В семье воспитываются две дочери.
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