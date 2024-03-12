Рейтинг@Mail.ru
Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 12.03.2024 (обновлено: 20:54 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html
Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой
Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой - РИА Новости, 12.03.2024
Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой
Истребители-бомбардировщики ВВС Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:16
2024-03-12T20:54
финляндия
россия
нато
ту-22м3
су-35с
безопасность
балтийское море
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_a62aaf9f286427889cbbc9e5b420ca76.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики ВВС Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря, следует из видео, опубликованного Минобороны.В ролике фигурируют финские самолеты, идущие параллельным курсом с российскими боевыми машинами: один на близкой дистанции, второй — в отдалении. Как минимум один из F-18 был вооружен ракетами "воздух — воздух" AIM-9, подвешенными на концах крыла.Воздушное сопровождение Ту-22М3 обеспечивали истребители Су-35С.Российские дальние бомбардировщики выполняли полет с противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.В Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.
https://ria.ru/20240309/shvetsiya-1932055167.html
финляндия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842460845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32f692b107d349cbd86fd8b923f31f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, россия, нато, ту-22м3, су-35с, безопасность, балтийское море, воздушно-космические силы россии
Финляндия, Россия, НАТО, Ту-22М3, Су-35С, Безопасность, Балтийское море, Воздушно-космические силы России
Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой

МО: финские истребители сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 РФ над Балтикой

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики ВВС Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря, следует из видео, опубликованного Минобороны.
В ролике фигурируют финские самолеты, идущие параллельным курсом с российскими боевыми машинами: один на близкой дистанции, второй — в отдалении. Как минимум один из F-18 был вооружен ракетами "воздух — воздух" AIM-9, подвешенными на концах крыла.
Воздушное сопровождение Ту-22М3 обеспечивали истребители Су-35С.
Российские дальние бомбардировщики выполняли полет с противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.
В Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: самолеты вступившей в НАТО Швеции впервые пролетели у границ России
9 марта, 18:45
 
ФинляндияРоссияНАТОТу-22М3Су-35СБезопасностьБалтийское мореВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала