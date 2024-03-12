https://ria.ru/20240312/polet-1932592534.html

Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой

Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой - РИА Новости, 12.03.2024

Финские истребители сопроводили российские Ту-22М3 над Балтикой

Истребители-бомбардировщики ВВС Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:16

2024-03-12T20:16

2024-03-12T20:54

финляндия

россия

нато

ту-22м3

су-35с

безопасность

балтийское море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Истребители-бомбардировщики ВВС Финляндии F-18 сопроводили дальние бомбардировщики Ту-22М3 над акваторией Балтийского моря, следует из видео, опубликованного Минобороны.В ролике фигурируют финские самолеты, идущие параллельным курсом с российскими боевыми машинами: один на близкой дистанции, второй — в отдалении. Как минимум один из F-18 был вооружен ракетами "воздух — воздух" AIM-9, подвешенными на концах крыла.Воздушное сопровождение Ту-22М3 обеспечивали истребители Су-35С.Российские дальние бомбардировщики выполняли полет с противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.В Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.

https://ria.ru/20240309/shvetsiya-1932055167.html

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россия

балтийское море

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финляндия, россия, нато, ту-22м3, су-35с, безопасность, балтийское море, воздушно-космические силы россии