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Военные самолеты планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями - РИА Новости, 12.03.2024
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19:01 12.03.2024 (обновлено: 19:46 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/polet-1932578207.html
Военные самолеты планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями
Военные самолеты планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями - РИА Новости, 12.03.2024
Военные самолеты планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями
Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:01
2024-03-12T19:46
безопасность
каспийское море
россия
ту-22м3
миг-31
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ."Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с Воздушно-космических сил. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
https://ria.ru/20240210/polet-1926552129.html
https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html
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353
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Полет российских истребителей над Балтийским и Каспийским морями
Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.
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безопасность, каспийское море, россия, ту-22м3, миг-31, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Каспийское море, Россия, Ту-22М3, МиГ-31, Воздушно-космические силы России
Военные самолеты планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями

Российские Ту-22М3 и МиГ-31 планово пролетели над Балтийским и Каспийским морями

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 с комплексом "Кинжал" выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщили в Минобороны РФ.
"Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с Воздушно-космических сил. Также сообщается, что на отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств.
По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, все полеты выполнены "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
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БезопасностьКаспийское мореРоссияТу-22М3МиГ-31Воздушно-космические силы России
 
 
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