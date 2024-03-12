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Луганская школьница написала открытое письмо Макрону - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 12.03.2024 (обновлено: 23:03 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/pismo-1932613768.html
Луганская школьница написала открытое письмо Макрону
Луганская школьница написала открытое письмо Макрону - РИА Новости, 12.03.2024
Луганская школьница написала открытое письмо Макрону
Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо президенту... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:02
2024-03-12T23:03
специальная военная операция на украине
украина
франция
россия
эммануэль макрон
константин гаврилов
сергей лавров
нато
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине. Вы и остальные страны Запада ведете войну до последнего украинца, но вам этого мало. Вы хотите ввести войска НАТО на Украину, чтобы ваша страна воевала до последнего француза, чтобы французы узнали, что такое мобилизация и смерти близких, разрушенные города", - написала в письме Савенкова. В открытом письме юная луганчанка назвала Макрона военным преступником и лжецом, а также подчеркнула, что сами французы выбирают "жить в мире или быть уничтоженными в огне третьей мировой войны". "Это не первое мое обращение к Макрону. Как раз на первое письмо его канцелярия ответила, пообещав, что Франция приложит все усилия, чтобы минские соглашения были выполнены. Но, как вы знаете, Франция и Германия тем временем спокойно вооружали украинских лидеров. И если сначала была надежда, что президент Макрон хочет мира, то сейчас мои слова больше обращены к жителям Франции, так как на руководство Франции я не рассчитываю. Власти свой выбор сделали, наплевав и на жителей Донбасса, и на жителей Франции, если учесть, что они сейчас творят", - прокомментировала Савенкова РИА Новости свое решение написать письмо. По словам собеседницы агентства, письмо было опубликовано 11 марта в ряде изданий на английском, французском и русском языках, ответная реакция от простых французских граждан уже есть. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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украина, франция, россия, эммануэль макрон, константин гаврилов, сергей лавров, нато, оон, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Константин Гаврилов, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Евросоюз, В мире
Луганская школьница написала открытое письмо Макрону

Луганская школьница написала открытое письмо Макрону после его слов о России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭманюэль Макрон
Эманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эманюэль Макрон. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
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"Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине. Вы и остальные страны Запада ведете войну до последнего украинца, но вам этого мало. Вы хотите ввести войска НАТО на Украину, чтобы ваша страна воевала до последнего француза, чтобы французы узнали, что такое мобилизация и смерти близких, разрушенные города", - написала в письме Савенкова.
В открытом письме юная луганчанка назвала Макрона военным преступником и лжецом, а также подчеркнула, что сами французы выбирают "жить в мире или быть уничтоженными в огне третьей мировой войны".
"Это не первое мое обращение к Макрону. Как раз на первое письмо его канцелярия ответила, пообещав, что Франция приложит все усилия, чтобы минские соглашения были выполнены. Но, как вы знаете, Франция и Германия тем временем спокойно вооружали украинских лидеров. И если сначала была надежда, что президент Макрон хочет мира, то сейчас мои слова больше обращены к жителям Франции, так как на руководство Франции я не рассчитываю. Власти свой выбор сделали, наплевав и на жителей Донбасса, и на жителей Франции, если учесть, что они сейчас творят", - прокомментировала Савенкова РИА Новости свое решение написать письмо.
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По словам собеседницы агентства, письмо было опубликовано 11 марта в ряде изданий на английском, французском и русском языках, ответная реакция от простых французских граждан уже есть.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
Вчера, 08:00
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронКонстантин ГавриловСергей ЛавровНАТОООНЕвросоюзВ мире
 
 
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