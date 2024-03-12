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В России разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта - РИА Новости, 12.03.2024
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07:10 12.03.2024 (обновлено: 10:55 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/perchatka-1932411858.html
В России разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта
В России разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта - РИА Новости, 12.03.2024
В России разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта
Специалисты Сеченовского Университета разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта, аналогичные устройства уже существуют, но в России не... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:10
2024-03-12T10:55
общество
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты Сеченовского Университета разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта, аналогичные устройства уже существуют, но в России не производятся, кроме того отечественная разработка имеет ряд преимуществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Прототип перчатки для восстановления моторики рук после инсульта и травм создали специалисты Сеченовского Университета Минздрава России. Устройство позволяет сгибать пальцы пациента в автоматическом режиме, чтобы вернуть им подвижность", - говорится в сообщении. Инсульт и другие неврологические заболевания, а также травмы, могут привести к ослаблению и нарушению подвижности пальцев и кистей рук, восстановить моторику можно с помощью физиотерапии и упражнений, уточнили в пресс-службе. Разработанное устройство представляет собой перчатку с пятью силиконовыми актуаторами, которые располагаются поверх пальцев пациента и под воздействием сжатого воздуха меняют форму, помогая сгибать пальцы, пояснили разработчики. Они предполагают, что такое устройство поможет пользователю выработать мышечную память за счет многократного повторения заданного набора движений. Аналогичные устройства уже существуют, но в России не производятся. Кроме того, они изготавливаются из других, более жестких материалов, отметили в пресс-службе. Российские специалисты использовали мягкие полимеры, с которыми пациенту будет приятнее взаимодействовать - такая перчатка не причинит боли или дискомфорта, если, например, пациент уронит ее себе на колени, подчеркнули в университете.
https://ria.ru/20240213/vaktsina-1927109515.html
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общество, россия
Общество, Россия
В России разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта

Российские ученые создали перчатку для восстановления моторики после инсульта

© Фото : Сеченовский УниверситетПерчатку для реабилитации пациентов со спастикой кистей рук разработали специалисты Сеченовского университета Минздрава России
Перчатку для реабилитации пациентов со спастикой кистей рук разработали специалисты Сеченовского университета Минздрава России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Сеченовский Университет
Перчатку для реабилитации пациентов со спастикой кистей рук разработали специалисты Сеченовского университета Минздрава России
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты Сеченовского Университета разработали перчатку для восстановления моторики после инсульта, аналогичные устройства уже существуют, но в России не производятся, кроме того отечественная разработка имеет ряд преимуществ, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
«
"Прототип перчатки для восстановления моторики рук после инсульта и травм создали специалисты Сеченовского Университета Минздрава России. Устройство позволяет сгибать пальцы пациента в автоматическом режиме, чтобы вернуть им подвижность", - говорится в сообщении.
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Инсульт и другие неврологические заболевания, а также травмы, могут привести к ослаблению и нарушению подвижности пальцев и кистей рук, восстановить моторику можно с помощью физиотерапии и упражнений, уточнили в пресс-службе.
Разработанное устройство представляет собой перчатку с пятью силиконовыми актуаторами, которые располагаются поверх пальцев пациента и под воздействием сжатого воздуха меняют форму, помогая сгибать пальцы, пояснили разработчики.
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Они предполагают, что такое устройство поможет пользователю выработать мышечную память за счет многократного повторения заданного набора движений.
Аналогичные устройства уже существуют, но в России не производятся. Кроме того, они изготавливаются из других, более жестких материалов, отметили в пресс-службе. Российские специалисты использовали мягкие полимеры, с которыми пациенту будет приятнее взаимодействовать - такая перчатка не причинит боли или дискомфорта, если, например, пациент уронит ее себе на колени, подчеркнули в университете.
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