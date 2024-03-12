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СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/pentagon-1932508691.html
СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия
СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия - РИА Новости, 12.03.2024
СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия
Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов, пишет во вторник издание... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:38
2024-03-12T14:38
специальная военная операция на украине
украина
сша
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
нато
ллойд остин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов, пишет во вторник издание Politico. "Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе", - пишет издание. Пентагон ожидает, что средства на восполнение запасов оружия будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю. Однако пока законопроект для одобрения выделения финансирования этим странам уже несколько месяцев не может получить поддержку в конгрессе. "Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге ощутят силы вооруженных сил США", - приводит издание слова высокопоставленного американского военного. В то же время отмечается, что 10 миллиардов долларов - это только средства, которые необходимы для пополнения запасов вооружения после отправки на Украину, они не предусматривают усиление сил США в Европе после начала СВО, а также подготовку украинцев, которая также финансируется за счет ВС США. Сейчас, по данным издания, у Пентагона еще есть в запасах 4,4 миллиарда долларов для отправки Украине, однако министр обороны США Ллойд Остин "не настроен" на их отправку до восполнения запасов вооружений в США. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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украина
сша
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украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, нато, ллойд остин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, НАТО, Ллойд Остин, В мире
СМИ пишут о проблемах Пентагона из-за переданного Киеву оружия

Politico: у Пентагона нет денег на восполнение запасов переданного Киеву оружия

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов, пишет во вторник издание Politico.
"Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе", - пишет издание.
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Пентагон ожидает, что средства на восполнение запасов оружия будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю. Однако пока законопроект для одобрения выделения финансирования этим странам уже несколько месяцев не может получить поддержку в конгрессе.
"Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге ощутят силы вооруженных сил США", - приводит издание слова высокопоставленного американского военного.
В то же время отмечается, что 10 миллиардов долларов - это только средства, которые необходимы для пополнения запасов вооружения после отправки на Украину, они не предусматривают усиление сил США в Европе после начала СВО, а также подготовку украинцев, которая также финансируется за счет ВС США.
Сейчас, по данным издания, у Пентагона еще есть в запасах 4,4 миллиарда долларов для отправки Украине, однако министр обороны США Ллойд Остин "не настроен" на их отправку до восполнения запасов вооружений в США.
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Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАНАТОЛлойд ОстинВ мире
 
 
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