Жителям Авдеевки помогут с получением российских паспортов

Пушилин: жителям Авдеевки окажут содействие в получении российских паспортов
Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.
Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.
Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.
Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.
Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.
Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.
По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.
По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.
В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.
В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.
Также встречается много боеприпасов стран НАТО.
Также встречается много боеприпасов стран НАТО.
На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.
Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.
Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.
Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.
В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.
В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.
После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.
После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.
Вооруженные силы России 17 февраля полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР.
Работы по разминированию начались сразу после освобождения города.
Военные инженеры группировки "Центр" ежедневно уничтожают от 100 до 400 взрывоопасных предметов.
Инженерные разведывательные дозоры ЦВО продолжают обследование и очистку основных дорог, жилых домов и административных зданий.
По просьбе местных жителей саперы осмотрели Свято-Михайловский храм в Авдеевке.
По словам военных, абсолютно любой предмет — рация, пачка сигарет — может быть заминирован и способен нанести увечья.
В основном для минирования Авдеевки украинские военные использовали мины старого советского производства.
Также встречается много боеприпасов стран НАТО.
На улицах города по-прежнему остается большое количество неразорвавшихся снарядов.
Глава ДНР Пушилин не исключил, что будет принято решение о восстановлении Авдеевки.
Восстановительные работы в городе могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние.
В Авдеевке остаются несколько сотен мирных жителей, не желающих покидать город.
После разминирования и разбора завалов специалисты разработают соответствующий мастер-план.
Жителям Авдеевки будут предоставлять жилье взамен разрушенного или компенсацию.