https://ria.ru/20240312/pasporta-1932425815.html

Жителям Авдеевки помогут с получением российских паспортов

Жителям Авдеевки помогут с получением российских паспортов - РИА Новости, 12.03.2024

Жителям Авдеевки помогут с получением российских паспортов

Жителям освобожденной Авдеевки помогут с оформлением российских документов, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале по итогам поездки в город первого... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:45

2024-03-12T09:45

2024-03-12T11:11

специальная военная операция на украине

авдеевка

денис пушилин

донецкая народная республика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691779_0:29:3068:1755_1920x0_80_0_0_66ddcb50dff7e281c11fb94c7e01197c.jpg

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Жителям освобожденной Авдеевки помогут с оформлением российских документов, написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале по итогам поездки в город первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко."(Жители Авдеевки. — Прим. ред.) Просили помочь в получении российских паспортов и других документов — конечно, окажем содействие", — говорится в публикации.Во время общения с представителями властей жители Авдеевки рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, газа в баллонах и бензина для генераторов. Пушилин уточнил, что местной администрации уже дали поручения по решению этих вопросов.Кроме того, он пообещал как можно быстрее развернуть в городе компактную хлебопекарню."Люди просят обеспечить их работой, что радует: жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни. Вообще впечатляет самоорганизация населения, при таком подходе оказывать помощь легче", — добавил глава ДНР.Также жителей обеспечат сим-картами республиканского оператора "Феникс".Пушилин добавил, что в Авдеевке создали все возможности, чтобы жители могли проголосовать на выборах президента России. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Украинские войска оттуда обстреливали мирные кварталы Донецка с 2014 года. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском российской армии отдал приказ оставить Авдеевку. Позже стало известно, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, денис пушилин, донецкая народная республика, общество