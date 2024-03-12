https://ria.ru/20240312/pashinyan-1932478623.html
Пашинян заявил, что не беседовал с Путиным уже больше двух месяцев
Пашинян заявил, что не беседовал с Путиным уже больше двух месяцев - РИА Новости, 12.03.2024
Пашинян заявил, что не беседовал с Путиным уже больше двух месяцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в последний раз беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным перед новым годом. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:40
2024-03-12T12:40
2024-03-12T12:40
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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в последний раз беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным перед новым годом. "Перед новым годом", - сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда он в последний раз беседовал с российским лидером. В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, а также отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС". Ранее в марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил в интервью турецкой телекомпании TRT World, что учитывая все вызовы, с которыми Еревану приходится сталкиваться за последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, " у народа Армении есть европейские устремления".
https://ria.ru/20240304/putin-1930973143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, никол пашинян, владимир путин
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин
Пашинян заявил, что не беседовал с Путиным уже больше двух месяцев
Пашинян заявил, что в последний раз беседовал с Путиным перед Новым годом