https://ria.ru/20240312/orel-1932424302.html

В Орле тушат пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

В Орле тушат пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024

В Орле тушат пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

Более 60 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд задействованы в тушении пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T09:35

2024-03-12T09:35

2024-03-12T10:21

происшествия

орел

орловская область

андрей клычков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Более 60 человек, 14 единиц техники и пожарный поезд задействованы в тушении пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что возгорание на площади 100 квадратных метров происходит у резервуара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект ТЭК власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных домов. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Орловской области. "По информации ГУ МЧС по Орловской области, на объекте работают специальные службы в целях локализации пожара на площади в 100 квадратных метров. В тушении задействовано свыше 60 человек, 14 единиц основной техники, 4 высотных механизма и пожарный поезд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932410919.html

орел

орловская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, орел, орловская область, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)