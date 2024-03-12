https://ria.ru/20240312/evakuatsiya-1932414805.html
В Орле после падения БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек
В Орле после падения БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек - РИА Новости, 12.03.2024
В Орле после падения БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек
Глава администрации Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса власти эвакуировали 17... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:59
2024-03-12T07:59
2024-03-12T07:59
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Глава администрации Орла Юрий Парахин заявил, что после падения украинского беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса власти эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажных домов. Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле. Губернатор Андрей Клычков информировал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле, по предварительной информации, пострадавших нет. "Работы проведены незамедлительно силами оперативных служб, территориального управления и управления по безопасности администрации города. В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием", - написал мэр в Telegram-канале. Он уточнил, что службы, в том числе сотрудники администрации из управления безопасности, ведут дежурство для оперативной реакции на возможную дополнительную эвакуацию людей. "Всем жильцам предложена наша помощь. Ситуация под контролем", - добавил Парахин. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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орел, россия, орловская область, андрей клычков, происшествия
Орел, Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орле после падения БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек
Власти Орла эвакуировали 17 человек из двух многоэтажек после падения БПЛА ВСУ