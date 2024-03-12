https://ria.ru/20240312/orbakayte-1932478297.html

ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта

ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта - РИА Новости, 12.03.2024

ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта

Певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе концерта "Будьте счастливы всегда!", который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), и РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:44

2024-03-12T12:44

2024-03-12T13:05

шоубиз

кристина орбакайте

улан-удэ

благовещенск

владивосток

отмена

8 марта

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе концерта "Будьте счастливы всегда!", который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), и никаких обращений общественников не поступало, сообщил РИА Новости представитель площадки. Ранее концерт Кристины Орбакайте прошел 5 марта в ресторане Petter. Владелец ресторана также анонсировал участие певицы в концерте в Кремлевском дворце. Однако в репертуарно-творческом управлении ГКД РИА Новости заявили, что участие певицы в концерте "Будьте счастливы всегда!" не подтверждено. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны были выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также не было. "Никаких обращений общественников по поводу ее участия в концерте не поступало... Она не была заявлена... Могу предположить, что кто-то из участников мероприятия обсуждал постановку ее в программу. Видимо, кто-то это дальше передал как некий утвержденный факт. Но ни на афишах, ни в анонсах, ни в пресс-релизах ее не было", - сказал собеседник агентства. Представитель площадки также уточнил, что при организации сборных концертов очень часто происходят изменения: из-за занятости и планов артистов, интересов режиссеров, постановщиков и других участников процесса. Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ и городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также была приостановлена продажа билетов на концерт во Владивостоке, позднее мероприятие отменили.

https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html

https://ria.ru/20240208/orbakayte-1926064370.html

улан-удэ

благовещенск

владивосток

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

кристина орбакайте, улан-удэ, благовещенск, владивосток, отмена, 8 марта, государственный кремлевский дворец, новости шоу-бизнеса, новости культуры, эстрада, шоу-бизнес