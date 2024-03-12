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ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта - РИА Новости, 12.03.2024
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Шоубиз
 
12:44 12.03.2024 (обновлено: 13:05 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/orbakayte-1932478297.html
ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта
ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта - РИА Новости, 12.03.2024
ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта
Певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе концерта "Будьте счастливы всегда!", который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), и РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:44
2024-03-12T13:05
шоубиз
кристина орбакайте
улан-удэ
благовещенск
владивосток
отмена
8 марта
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе концерта "Будьте счастливы всегда!", который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), и никаких обращений общественников не поступало, сообщил РИА Новости представитель площадки. Ранее концерт Кристины Орбакайте прошел 5 марта в ресторане Petter. Владелец ресторана также анонсировал участие певицы в концерте в Кремлевском дворце. Однако в репертуарно-творческом управлении ГКД РИА Новости заявили, что участие певицы в концерте "Будьте счастливы всегда!" не подтверждено. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны были выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также не было. "Никаких обращений общественников по поводу ее участия в концерте не поступало... Она не была заявлена... Могу предположить, что кто-то из участников мероприятия обсуждал постановку ее в программу. Видимо, кто-то это дальше передал как некий утвержденный факт. Но ни на афишах, ни в анонсах, ни в пресс-релизах ее не было", - сказал собеседник агентства. Представитель площадки также уточнил, что при организации сборных концертов очень часто происходят изменения: из-за занятости и планов артистов, интересов режиссеров, постановщиков и других участников процесса. Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ и городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также была приостановлена продажа билетов на концерт во Владивостоке, позднее мероприятие отменили.
https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html
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кристина орбакайте, улан-удэ, благовещенск, владивосток, отмена, 8 марта, государственный кремлевский дворец, новости шоу-бизнеса, новости культуры, эстрада, шоу-бизнес
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Улан-Удэ, Благовещенск, Владивосток, отмена, 8 марта, Государственный Кремлевский дворец, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, эстрада, Шоу-бизнес
ГКД рассказал, почему Орбакайте не участвовала в концерте 7 марта

ГКД: Орбакайте изначально не заявляли в программе концерта 7 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте не была заявлена в программе концерта "Будьте счастливы всегда!", который прошел 7 марта в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), и никаких обращений общественников не поступало, сообщил РИА Новости представитель площадки.
Ранее концерт Кристины Орбакайте прошел 5 марта в ресторане Petter. Владелец ресторана также анонсировал участие певицы в концерте в Кремлевском дворце. Однако в репертуарно-творческом управлении ГКД РИА Новости заявили, что участие певицы в концерте "Будьте счастливы всегда!" не подтверждено. Среди заявленных на сайте площадки артистов, которые должны были выступить 7 марта, фамилии Орбакайте также не было.
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"Никаких обращений общественников по поводу ее участия в концерте не поступало... Она не была заявлена... Могу предположить, что кто-то из участников мероприятия обсуждал постановку ее в программу. Видимо, кто-то это дальше передал как некий утвержденный факт. Но ни на афишах, ни в анонсах, ни в пресс-релизах ее не было", - сказал собеседник агентства.
Представитель площадки также уточнил, что при организации сборных концертов очень часто происходят изменения: из-за занятости и планов артистов, интересов режиссеров, постановщиков и других участников процесса.
Ранее концерты и туры певицы были отменены в Улан-Удэ и городах Сибири, мероприятие в Благовещенске перенесли на неопределенный срок из-за накладок в логистике. Также была приостановлена продажа билетов на концерт во Владивостоке, позднее мероприятие отменили.
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ШоубизКристина ОрбакайтеУлан-УдэБлаговещенскВладивостокотмена8 мартаГосударственный Кремлевский дворецНовости шоу-бизнесаНовости культурыэстрадаШоу-бизнес
 
 
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