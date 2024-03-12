https://ria.ru/20240312/opasnost-1932443234.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили тревогу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:01
2024-03-12T11:01
2024-03-12T11:28
специальная военная операция на украине
воронежская область
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Воронежской области объявили тревогу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность!" — говорится в публикации.Гусев призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной комнате или кладовке. Те, кого объявление застало на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.Минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских дронов самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской.Кроме того, по сообщению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки дронов загорелась установка по переработке нефти в Кстовской промзоне.Также, около 07:30 мск над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" и одну ракету тактического комплекса "Точка-У".
https://ria.ru/20240312/trevoga-1932428724.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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Сигнал ракетной опасности в Воронежской области
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области. Корреспондент РИА Новости передает, что в столице региона звучит сирена.
2024-03-12T11:01
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воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность