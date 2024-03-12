https://ria.ru/20240312/odkb-1932498504.html

ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии

ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии - РИА Новости, 12.03.2024

ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:04

2024-03-12T14:04

2024-03-12T14:04

одкб

безопасность

андрей сердюков

имангали тасмагамбетов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902009286_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6a431d8048bcbec845cdd2548d19a39.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. "Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности", - отмечается в сообщении. Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, тренировка "проводится в сложной международной обстановке". "В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы всё чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", - указал он. По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ". Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова. "Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", - отметил он в ходе мероприятия. В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ для проведения миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.

https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html

https://ria.ru/20231126/pvo-1911932925.html

https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, безопасность, андрей сердюков, имангали тасмагамбетов