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ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии - РИА Новости, 12.03.2024
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14:04 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/odkb-1932498504.html
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии - РИА Новости, 12.03.2024
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:04
2024-03-12T14:04
одкб
безопасность
андрей сердюков
имангали тасмагамбетов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. "Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности", - отмечается в сообщении. Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, тренировка "проводится в сложной международной обстановке". "В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы всё чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", - указал он. По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ". Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова. "Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", - отметил он в ходе мероприятия. В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ для проведения миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
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одкб, безопасность, андрей сердюков, имангали тасмагамбетов
ОДКБ, Безопасность, Андрей Сердюков, Имангали Тасмагамбетов
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии

ОДКБ 12-13 марта проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии

© Sputnik / Владислав Ногай | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на военной технике во время учений ОДКБ
Военнослужащие на военной технике во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Военнослужащие на военной технике во время учений ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.
"Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.
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Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, тренировка "проводится в сложной международной обстановке". "В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы всё чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", - указал он.
По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ".
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Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова.
"Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", - отметил он в ходе мероприятия.
В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ для проведения миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.
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ОДКББезопасностьАндрей СердюковИмангали Тасмагамбетов
 
 
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