https://ria.ru/20240312/odkb-1932498504.html
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии - РИА Новости, 12.03.2024
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:04
2024-03-12T14:04
2024-03-12T14:04
одкб
безопасность
андрей сердюков
имангали тасмагамбетов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902009286_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6a431d8048bcbec845cdd2548d19a39.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович. "Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности", - отмечается в сообщении. Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, тренировка "проводится в сложной международной обстановке". "В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы всё чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", - указал он. По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ". Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова. "Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", - отметил он в ходе мероприятия. В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ для проведения миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
https://ria.ru/20231126/pvo-1911932925.html
https://ria.ru/20231123/politika-1911410327.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902009286_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_504ecb26a579ac7cff1f928dcad8af5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, безопасность, андрей сердюков, имангали тасмагамбетов
ОДКБ, Безопасность, Андрей Сердюков, Имангали Тасмагамбетов
ОДКБ проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
ОДКБ 12-13 марта проводит тренировку по стабилизации в Центральной Азии
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 12 по 13 марта проводит стратегическую командно-штабную тренировку, в ходе которой отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.
"Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций. Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Как отметил на мероприятии генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
, тренировка "проводится в сложной международной обстановке". "В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы всё чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", - указал он.
По его словам, одной из важнейших целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения "О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ".
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу
Тренировка проходит под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова
.
"Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", - отметил он в ходе мероприятия.
В соответствии с замыслом тренировки, к председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ обратился президент государства - члена организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение о проведении операции по поддержанию мира. В целях выполнения этого решения развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств - членов организации. В ходе тренировки также отрабатываются вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ для проведения миротворческой операции. Особое внимание уделяется вопросам формирования Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказания военно-технической помощи.
"Управляемый хаос". В ОДКБ рассказали о стремительном вооружении НАТО