https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html

Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ

Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ - РИА Новости, 12.03.2024

Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ

Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны, заявил армянский премьер Никол... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:14

2024-03-12T12:14

2024-03-12T12:30

в мире

армения

одкб

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян.По его словам, Армения получила от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе страны с Азербайджаном миротворцев, но организация не "указала на зону своей ответственности в республике"."Но у нас возник вопрос,: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html

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в мире, армения, одкб, никол пашинян