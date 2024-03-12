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Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ - РИА Новости, 12.03.2024
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12:14 12.03.2024 (обновлено: 12:30 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ - РИА Новости, 12.03.2024
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны, заявил армянский премьер Никол... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:14
2024-03-12T12:30
в мире
армения
одкб
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян.По его словам, Армения получила от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе страны с Азербайджаном миротворцев, но организация не "указала на зону своей ответственности в республике"."Но у нас возник вопрос,: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать", - заявил Пашинян.
https://ria.ru/20240305/armeniya-1931162512.html
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в мире, армения, одкб, никол пашинян
В мире, Армения, ОДКБ, Никол Пашинян
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ

Пашинян: Армении выйдет из ОДКБ при нерешении поднятых Ереваном вопросов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 мар - РИА Новости. Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны, заявил армянский премьер Никол Пашинян.
По его словам, Армения получила от ОДКБ заверения о готовности разместить на границе страны с Азербайджаном миротворцев, но организация не "указала на зону своей ответственности в республике".
"Но у нас возник вопрос,: миротворцы - это нейтральная сторона, а ОДКБ - наша организация. Здесь возникают разночтения, если суверенная территория Армении - "красная линия" для ОДКБ, то покажите, что в вашем понимании суверенная территория Армении. Суверенную территорию Армении они не показали. И сегодня этот вопрос находится "на столе". Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда, не могу сказать", - заявил Пашинян.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ
5 марта, 11:16
 
В миреАрменияОДКБНикол Пашинян
 
 
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