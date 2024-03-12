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Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932614355.html
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 12.03.2024
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T23:05
2024-03-12T23:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
грайворон
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС. "РСЧС: Ведется обстрел, Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
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происшествия, белгородская область, белгород, грайворон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Грайворон
Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС.
"РСЧС: Ведется обстрел, Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородГрайворон
 
 
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