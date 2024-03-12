https://ria.ru/20240312/obstrel-1932614355.html

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел - РИА Новости, 12.03.2024

Грайворонский округ Белгородской области попал под обстрел

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T23:05

2024-03-12T23:05

2024-03-12T23:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канале мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС. "РСЧС: Ведется обстрел, Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгород, грайворон