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При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 12.03.2024 (обновлено: 22:06 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932607450.html
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2024
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T21:57
2024-03-12T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с БПЛА, ранены мужчины 1981 и 1989 года рождения, женщина 1963 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР заверил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Он добавил, что в результате действий украинских войск получили повреждения два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор и подстанция в Горловке."Зафиксированы 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", - подытожил Пушилин.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк, Горловка
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

Пушилин: при обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с БПЛА, ранены мужчины 1981 и 1989 года рождения, женщина 1963 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР заверил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Он добавил, что в результате действий украинских войск получили повреждения два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор и подстанция в Горловке.
"Зафиксированы 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", - подытожил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецкГорловка
 
 
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