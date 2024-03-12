https://ria.ru/20240312/obstrel-1932607450.html

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2024

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T21:57

2024-03-12T21:57

2024-03-12T22:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

горловка

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали во вторник в ДНР в результате агрессии со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Сегодня в результате агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с БПЛА, ранены мужчины 1981 и 1989 года рождения, женщина 1963 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Глава ДНР заверил, что всем пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. Он добавил, что в результате действий украинских войск получили повреждения два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор и подстанция в Горловке."Зафиксированы 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе", - подытожил Пушилин.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк, горловка