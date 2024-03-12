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Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932529530.html
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:59
2024-03-12T15:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на территории рынка в посёлке шахты Абакумова пострадал мужчина 1981 года рождения", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности два взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка на юго-западе города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины при атаке БПЛА на Кировский район

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на территории рынка в посёлке шахты Абакумова пострадал мужчина 1981 года рождения", - написал он.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности два взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка на юго-западе города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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