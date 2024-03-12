https://ria.ru/20240312/obstrel-1932529530.html

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк

Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:59

2024-03-12T15:59

2024-03-12T15:59

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на территории рынка в посёлке шахты Абакумова пострадал мужчина 1981 года рождения", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности два взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка на юго-западе города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия