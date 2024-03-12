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Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк
Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:59
2024-03-12T15:59
2024-03-12T15:59
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на территории рынка в посёлке шахты Абакумова пострадал мужчина 1981 года рождения", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее во вторник сообщало, что украинские войска сбросили в общей сложности два взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка на юго-западе города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на Донецк
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины при атаке БПЛА на Кировский район