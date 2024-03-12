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В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков - РИА Новости, 12.03.2024
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков
Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
специальная военная операция на украине
иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "Сегодня в 11.00 в результате попадания взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в трансформатор обесточены: насосная станция "Резервная", фильтровальная станция № 2, насосная станция у канала", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточена также 91 трансформаторная подстанция. "Без электроэнергии жилой массив "Строитель", район администрации, поселок шахты имени Н. А. Изотова (частично), поселок Мичурина", - уточнил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков
Гладков: при атаке в Горловке обесточены насосные станции и несколько поселков