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В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932511072.html
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков - РИА Новости, 12.03.2024
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков
Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
специальная военная операция на украине
иван приходько
украина
горловка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "Сегодня в 11.00 в результате попадания взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в трансформатор обесточены: насосная станция "Резервная", фильтровальная станция № 2, насосная станция у канала", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточена также 91 трансформаторная подстанция. "Без электроэнергии жилой массив "Строитель", район администрации, поселок шахты имени Н. А. Изотова (частично), поселок Мичурина", - уточнил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
горловка
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иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков

Гладков: при атаке в Горловке обесточены насосные станции и несколько поселков

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько.
"Сегодня в 11.00 в результате попадания взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в трансформатор обесточены: насосная станция "Резервная", фильтровальная станция № 2, насосная станция у канала", - написал Приходько в Telegram-канале.
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России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Он отметил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточена также 91 трансформаторная подстанция.
"Без электроэнергии жилой массив "Строитель", район администрации, поселок шахты имени Н. А. Изотова (частично), поселок Мичурина", - уточнил мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоУкраинаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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