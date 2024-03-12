https://ria.ru/20240312/obstrel-1932511072.html

В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков

В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков - РИА Новости, 12.03.2024

В Горловке при обстреле обесточены насосные станции и несколько поселков

Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

специальная военная операция на украине

иван приходько

украина

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Две насосные и фильтровальная станция, а также более 90 трансформаторных подстанций обесточены в Горловке в ДНР во вторник из-за украинских обстрелов, сообщил во вторник мэр этого города Иван Приходько. "Сегодня в 11.00 в результате попадания взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в трансформатор обесточены: насосная станция "Резервная", фильтровальная станция № 2, насосная станция у канала", - написал Приходько в Telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины обесточена также 91 трансформаторная подстанция. "Без электроэнергии жилой массив "Строитель", район администрации, поселок шахты имени Н. А. Изотова (частично), поселок Мичурина", - уточнил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия