Рейтинг@Mail.ru
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932510934.html
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпасов в Кировском районе по улице Бирюзова около продуктового магазина ранения получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, по его данным, в Петровском районе в результате очередного сброса боеприпаса с беспилотника уничтожен автомобиль. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 09.30 и 12.20 сбросили боеприпасы с дронов в Петровском и Кировском районах Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении женщины при сбросе боеприпаса с БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса боеприпасов в Кировском районе по улице Бирюзова около продуктового магазина ранения получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России
13:14
Кроме того, по его данным, в Петровском районе в результате очередного сброса боеприпаса с беспилотника уничтожен автомобиль.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 09.30 и 12.20 сбросили боеприпасы с дронов в Петровском и Кировском районах Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала