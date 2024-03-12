https://ria.ru/20240312/obstrel-1932510934.html

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024

Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк

Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпасов в Кировском районе по улице Бирюзова около продуктового магазина ранения получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, по его данным, в Петровском районе в результате очередного сброса боеприпаса с беспилотника уничтожен автомобиль. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 09.30 и 12.20 сбросили боеприпасы с дронов в Петровском и Кировском районах Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия