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Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк - РИА Новости, 12.03.2024
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса боеприпасов в Кировском районе по улице Бирюзова около продуктового магазина ранения получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, по его данным, в Петровском районе в результате очередного сброса боеприпаса с беспилотника уничтожен автомобиль. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 09.30 и 12.20 сбросили боеприпасы с дронов в Петровском и Кировском районах Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мирная жительница пострадала при сбросе боеприпаса на Донецк
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении женщины при сбросе боеприпаса с БПЛА
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости.
Мирная жительница получила ранения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале
.
"В результате сброса боеприпасов в Кировском районе по улице Бирюзова около продуктового магазина ранения получила женщина 1963 года рождения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по его данным, в Петровском районе в результате очередного сброса боеприпаса с беспилотника уничтожен автомобиль.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 09.30 и 12.20 сбросили боеприпасы с дронов в Петровском и Кировском районах Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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