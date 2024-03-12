https://ria.ru/20240312/obstrel-1932478438.html

Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке

Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:39

2024-03-12T12:39

2024-03-12T12:39

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате вражеского обстрела Куйбышевского района получил повреждения один из многоквартирных жилых домов по улице Маршала Жукова. Подробности уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.25 украинские войска выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 10.45 подвергся обстрелу кассетными снарядами Никитовский район Горловки, выпущено два боеприпаса калибра 155 миллиметров, уточнило ведомство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия