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Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/obstrel-1932478438.html
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:39
2024-03-12T12:39
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате вражеского обстрела Куйбышевского района получил повреждения один из многоквартирных жилых домов по улице Маршала Жукова. Подробности уточняются", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.25 украинские войска выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 10.45 подвергся обстрелу кассетными снарядами Никитовский район Горловки, выпущено два боеприпаса калибра 155 миллиметров, уточнило ведомство. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Донецке

Мэр Кулемзин сообщил о повреждении жилого дома при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате вражеского обстрела Куйбышевского района получил повреждения один из многоквартирных жилых домов по улице Маршала Жукова. Подробности уточняются", - написал Кулемзин.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что в 10.25 украинские войска выпустили по этому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.45 подвергся обстрелу кассетными снарядами Никитовский район Горловки, выпущено два боеприпаса калибра 155 миллиметров, уточнило ведомство.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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