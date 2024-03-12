https://ria.ru/20240312/obstrel-1932449930.html

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.03.2024

Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области

Украинская армия нанесла за сутки 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:16

2024-03-12T11:16

2024-03-12T11:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты боевики нанесли еще 21 удар", - сказал источник. Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия