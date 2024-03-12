https://ria.ru/20240312/obstrel-1932449930.html
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.03.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области
Украинская армия нанесла за сутки 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:16
2024-03-12T11:16
2024-03-12T11:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 мар - РИА Новости. Украинская армия нанесла за сутки 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. С наступлением темноты боевики нанесли еще 21 удар", - сказал источник. Всего под огнем оказались 9 населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 40 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области