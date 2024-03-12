https://ria.ru/20240312/obstrel-1932429556.html

Женщина пострадала при обстреле Шебекино

Женщина пострадала при обстреле Шебекино - РИА Новости, 12.03.2024

Женщина пострадала при обстреле Шебекино

Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, госпитализация ей не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:10

2024-03-12T10:10

2024-03-12T10:10

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, госпитализация ей не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он. Глава области добавил, что различные повреждения выявлены в шести домовладениях, магазине, районной больнице, детском саду и техникуме. Также повреждены два легковых автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается", - уточнил губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия