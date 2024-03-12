https://ria.ru/20240312/obstrel-1932429556.html
Женщина пострадала при обстреле Шебекино
Женщина пострадала при обстреле Шебекино - РИА Новости, 12.03.2024
Женщина пострадала при обстреле Шебекино
Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, госпитализация ей не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:10
2024-03-12T10:10
2024-03-12T10:10
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения при обстреле со стороны Украины города Шебекино, госпитализация ей не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он. Глава области добавил, что различные повреждения выявлены в шести домовладениях, магазине, районной больнице, детском саду и техникуме. Также повреждены два легковых автомобиля. "Оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается", - уточнил губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Женщина пострадала при обстреле Шебекино
Гладков сообщил о ранении женщины при обстреле Шебекино со стороны ВСУ