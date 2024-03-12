https://ria.ru/20240312/obekty-1932481391.html

Глава Якутии одновременно открыл 12 объектов по национальным проектам

Глава Якутии одновременно открыл 12 объектов по национальным проектам - РИА Новости, 12.03.2024

Глава Якутии одновременно открыл 12 объектов по национальным проектам

Глава Якутии Айсен Николаев открыл во вторник 12 объектов по национальным проектам, из них шесть - в сфере образования, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:10

2024-03-12T13:10

2024-03-12T13:10

республика саха (якутия)

айсен николаев

батагай-алыта

таттинский улус

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 12 мар — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев открыл во вторник 12 объектов по национальным проектам, из них шесть - в сфере образования, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "Глава Якутии Айсен Николаев открыл в режиме видеоконференцсвязи сразу 12 крупных социальных и инфраструктурных объектов, построенных в разных городах и районах республики в рамках президентских нацпроектов и региональных госпрограмм. Среди принятых в эксплуатацию во вторник, 12 марта, - поликлиники, больницы, объекты ЖКХ многоквартирные дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья, а также 6 объектов образования", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что здания школ и детсадов построены в рамках нацпроекта "Образование". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. За этот период в Якутии построено 48 школ на 10,2 тысячи мест. Сегодня в поселке Чокурдах Аллаиховского улуса открыли школу на 275 мест. В Эвено-Бытантайском районе принята в эксплуатацию новая школа на 220 мест в селе Батагай-Алыта. В селе Абага Амгинского района - школа-сад на 150 и 75 мест, соответственно. В селе Сайылык Кобяйского улуса открылись двери школы на 275 мест, а в селе Туора-Кюель Таттинского улуса - детский сад на 50 мест. Кроме того, учащиеся одной из самых больших по количеству учеников школы №26 в Якутске теперь могут пользоваться дополнительной пристройкой к основному зданию этого образовательного учреждения. По словам главы региона, строительство новых зданий школ позволяет решить проблему обеспечения доступа к качественному образованию в комфортных условиях. "В Якутии в последние годы уже стало традицией ввод новых социальных и инфраструктурных объектов, которые улучшают жизнь якутян, преображают наши города и села. Наша республика развивается самыми высокими темпами, каких у нас еще никогда не было. Это стало возможным благодаря национальным проектам, которые инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин", – отметил Николаев. Образовательные объекты оснащены всем необходимым оборудованием. Кроме учебных кабинетов здесь есть спортивный и актовый залы, пищеблоки, медпункты. На территории вокруг школ построены спортивные площадки для занятий физкультурой.

https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html

батагай-алыта

таттинский улус

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, батагай-алыта, таттинский улус, россия, республика саха (якутия)