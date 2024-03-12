https://ria.ru/20240312/nato-1932498707.html

НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии

НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии - РИА Новости, 12.03.2024

НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии

НАТО проигрывает на Украине, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:05

2024-03-12T14:05

2024-03-12T14:05

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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. НАТО проигрывает на Украине, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-президент Боливии Эво Моралес. "Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он. "Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение", - добавил Моралес. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, эво моралес, россия, нато