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НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/nato-1932498707.html
НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии
НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии - РИА Новости, 12.03.2024
НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии
НАТО проигрывает на Украине, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:05
2024-03-12T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. НАТО проигрывает на Украине, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-президент Боливии Эво Моралес. "Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он. "Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение", - добавил Моралес. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/nato-1932410225.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эво Моралес, Россия, НАТО
НАТО проигрывает на Украине, заявил экс-глава Боливии

Экс-президент Боливии Моралес: НАТО проигрывает на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. НАТО проигрывает на Украине, такое мнение в интервью РИА Новости высказал экс-президент Боливии Эво Моралес.
«
"Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.
"Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение", - добавил Моралес.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭво МоралесРоссияНАТО
 
 
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