https://ria.ru/20240312/nato-1932410225.html
Политолог рассказал о планах НАТО на строительство базы в Крыму
Политолог рассказал о планах НАТО на строительство базы в Крыму - РИА Новости, 12.03.2024
Политолог рассказал о планах НАТО на строительство базы в Крыму
Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что НАТО попрала все договоренности о нерасширении на восток к границам России и даже намеревалась создать... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T06:27
2024-03-12T06:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что НАТО попрала все договоренности о нерасширении на восток к границам России и даже намеревалась создать свою военную морскую базу в Крыму. Двенадцатого марта исполняется 25 лет с момента принятия в альянс Венгрии, Польши и Чехии. Это событие вошло в историю как "Четвертое расширение НАТО", с которого началось расширение альянса на восток. "Руководство НАТО бесцеремонно попрало все договоренности, данные после распада СССР, о нерасширении к границам России. В их планы входило в том числе создание морской военной базы в Крыму, но воссоединение полуострова с Россией этому помешало", — сказал Батурин РИА Новости. Он подчеркнул, что именно расширение НАТО на восток породило украинский кризис, который продолжается вот уже более десяти лет и находится в пике своей эскалации. "Намерение Запада, прежде всего США и Великобритании, если не принять Украину в НАТО, то обеспечить там присутствие альянса, разместив в Крыму базы, и привело к украинскому кризису, который начал разгораться еще с 2014 года", — подчеркнул Батурин. По его словам, сегодня на европейском фланге у границ России исчезли все нейтральные страны, а Украине поручено воевать с Россией в ожидании падения политического режима. "Таким образом, даже СВО не стала основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности", — подчеркнул политолог.
https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html
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нато, россия, украина, сша
НАТО, Россия, Украина, США
Политолог рассказал о планах НАТО на строительство базы в Крыму
Политолог Батурин: НАТО попрала все договоренности и хотела создать базу в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что НАТО попрала все договоренности о нерасширении на восток к границам России и даже намеревалась создать свою военную морскую базу в Крыму.
Двенадцатого марта исполняется 25 лет с момента принятия в альянс Венгрии, Польши и Чехии. Это событие вошло в историю как "Четвертое расширение НАТО", с которого началось расширение альянса на восток.
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"Руководство НАТО бесцеремонно попрало все договоренности, данные после распада СССР, о нерасширении к границам России. В их планы входило в том числе создание морской военной базы в Крыму, но воссоединение полуострова с Россией этому помешало", — сказал Батурин РИА Новости.
Он подчеркнул, что именно расширение НАТО
на восток породило украинский кризис, который продолжается вот уже более десяти лет и находится в пике своей эскалации.
"Намерение Запада, прежде всего США
и Великобритании
, если не принять Украину
в НАТО, то обеспечить там присутствие альянса, разместив в Крыму базы, и привело к украинскому кризису, который начал разгораться еще с 2014 года", — подчеркнул Батурин.
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По его словам, сегодня на европейском фланге у границ России
исчезли все нейтральные страны, а Украине поручено воевать с Россией в ожидании падения политического режима.
"Таким образом, даже СВО не стала основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности", — подчеркнул политолог.
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