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В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой - РИА Новости, 12.03.2024
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16:24 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/nasilie-1932533959.html
В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой
В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой - РИА Новости, 12.03.2024
В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой
Арендатор детской комнаты в торговом центре Петербурга подозревается в насилии над 4-летней девочкой, которое он совершил, пока родители ушли за покупками,... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:24
2024-03-12T16:24
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Арендатор детской комнаты в торговом центре Петербурга подозревается в насилии над 4-летней девочкой, которое он совершил, пока родители ушли за покупками, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "По версии следствия, мужчина 10 марта 2024 года в арендуемой им детской комнате, расположенной в торговом центре на проспекте Науки, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки, которую оставили родители, отправившись за покупками", — говорится в сообщении. Отмечается, что 43-летний мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). "Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлении ему обвинения", - добавили в следственном управлении. Также СК разыскивает информацию о нем "в связи с имеющимися данными о совершении подозреваемым ряда аналогичных преступлений в городе Санкт-Петербурге".
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой

В Петербурге арендатора детской комнаты в ТЦ заподозрили в насилии над девочкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Арендатор детской комнаты в торговом центре Петербурга подозревается в насилии над 4-летней девочкой, которое он совершил, пока родители ушли за покупками, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"По версии следствия, мужчина 10 марта 2024 года в арендуемой им детской комнате, расположенной в торговом центре на проспекте Науки, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки, которую оставили родители, отправившись за покупками", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 43-летний мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
"Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлении ему обвинения", - добавили в следственном управлении.
Также СК разыскивает информацию о нем "в связи с имеющимися данными о совершении подозреваемым ряда аналогичных преступлений в городе Санкт-Петербурге".
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