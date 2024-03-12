https://ria.ru/20240312/nasilie-1932533959.html

В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой

В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой - РИА Новости, 12.03.2024

В Петербурге арендатора детской комнаты заподозрили в насилии над девочкой

Арендатор детской комнаты в торговом центре Петербурга подозревается в насилии над 4-летней девочкой, которое он совершил, пока родители ушли за покупками,... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:24

2024-03-12T16:24

2024-03-12T16:24

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905185_0:79:2867:1692_1920x0_80_0_0_5ead60f573b59ab87bfb47df6f3f2280.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Арендатор детской комнаты в торговом центре Петербурга подозревается в насилии над 4-летней девочкой, которое он совершил, пока родители ушли за покупками, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. "По версии следствия, мужчина 10 марта 2024 года в арендуемой им детской комнате, расположенной в торговом центре на проспекте Науки, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки, которую оставили родители, отправившись за покупками", — говорится в сообщении. Отмечается, что 43-летний мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). "Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлении ему обвинения", - добавили в следственном управлении. Также СК разыскивает информацию о нем "в связи с имеющимися данными о совершении подозреваемым ряда аналогичных преступлений в городе Санкт-Петербурге".

https://ria.ru/20240227/prigovor-1929792445.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)