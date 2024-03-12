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В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку - РИА Новости, 12.03.2024
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13:37 12.03.2024 (обновлено: 13:39 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/napadenie-1932493607.html
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку - РИА Новости, 12.03.2024
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку
Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пятерых несовершеннолетних на девушку в Кисловодске, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:37
2024-03-12T13:39
происшествия
россия
кисловодск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 12 мар – РИА Новости. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пятерых несовершеннолетних на девушку в Кисловодске, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев написал в своем Telegram-канале, что в городе пять несовершеннолетних поставили на колени девушку, наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела. Также подростки высказывали в её адрес угрозы, выражаясь грубой нецензурной речью и снимая происходящее на камеру мобильного телефона. "Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по ст. 116, 119 УК РФ (побои, угроза убийством). Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов профилактики по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проводимой процессуальной проверке", – говорится в сообщении СК РФ.
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россия
кисловодск
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происшествия, россия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кисловодск, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку

СК возбудил дело после нападения пятерых подростков на девушку в Кисловодске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 12 мар – РИА Новости. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пятерых несовершеннолетних на девушку в Кисловодске, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев написал в своем Telegram-канале, что в городе пять несовершеннолетних поставили на колени девушку, наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела. Также подростки высказывали в её адрес угрозы, выражаясь грубой нецензурной речью и снимая происходящее на камеру мобильного телефона.
"Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по ст. 116, 119 УК РФ (побои, угроза убийством). Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов профилактики по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проводимой процессуальной проверке", – говорится в сообщении СК РФ.
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ПроисшествияРоссияКисловодскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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