https://ria.ru/20240312/napadenie-1932493607.html
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку - РИА Новости, 12.03.2024
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку
Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пятерых несовершеннолетних на девушку в Кисловодске, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:37
2024-03-12T13:37
2024-03-12T13:39
происшествия
россия
кисловодск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ПЯТИГОРСК, 12 мар – РИА Новости. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения пятерых несовершеннолетних на девушку в Кисловодске, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев написал в своем Telegram-канале, что в городе пять несовершеннолетних поставили на колени девушку, наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела. Также подростки высказывали в её адрес угрозы, выражаясь грубой нецензурной речью и снимая происходящее на камеру мобильного телефона. "Следственными органами СК России по Ставропольскому краю расследуется уголовное дело по ст. 116, 119 УК РФ (побои, угроза убийством). Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов профилактики по ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и проводимой процессуальной проверке", – говорится в сообщении СК РФ.
https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html
россия
кисловодск
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кисловодск, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кисловодске завели дело после нападения подростков на девушку
СК возбудил дело после нападения пятерых подростков на девушку в Кисловодске