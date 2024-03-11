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В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку - РИА Новости, 11.03.2024
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22:36 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/izbienie-1932389688.html
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку - РИА Новости, 11.03.2024
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку
Пятеро несовершеннолетних поставили на колени и избили девушку в городе Кисловодске Ставропольского края, по данному факту сотрудниками полиции проводится... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T22:36
2024-03-11T22:36
происшествия
кисловодск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 11 мар ‐ РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних поставили на колени и избили девушку в городе Кисловодске Ставропольского края, по данному факту сотрудниками полиции проводится расследование, сообщил глава города Евгений Моисеев. "Из ОМВД по г. Кисловодску поступила информация, что, по предварительным данным, пять несовершеннолетних поставили на колени девушку, наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела, высказывали в её адрес угрозы, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью", - написал Моисеев в своем Telegram-канале. Как отметил глава города, всё происходящее школьники снимали на камеру мобильного телефона. "На данный момент ведется расследование сотрудниками ОМВД по г. Кисловодску. Управлением образования Кисловодска организована проверка школ города, в которых обучаются данные несовершеннолетние, с целью анализа воспитательной работы в учреждениях по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся", - добавил Моисеев.
https://ria.ru/20240308/barnaul-1931870379.html
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происшествия, кисловодск, ставропольский край
Происшествия, Кисловодск, Ставропольский край
В Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку

В Кисловодске пятеро несовершеннолетних поставили на колени и избили девушку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 мар ‐ РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних поставили на колени и избили девушку в городе Кисловодске Ставропольского края, по данному факту сотрудниками полиции проводится расследование, сообщил глава города Евгений Моисеев.
«
"Из ОМВД по г. Кисловодску поступила информация, что, по предварительным данным, пять несовершеннолетних поставили на колени девушку, наносили ей удары ногами и руками по различным частям тела, высказывали в её адрес угрозы, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью", - написал Моисеев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава города, всё происходящее школьники снимали на камеру мобильного телефона.
«
"На данный момент ведется расследование сотрудниками ОМВД по г. Кисловодску. Управлением образования Кисловодска организована проверка школ города, в которых обучаются данные несовершеннолетние, с целью анализа воспитательной работы в учреждениях по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся", - добавил Моисеев.
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