Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"
Украинский пленный Водян рассказал об истинном арийце из Германии в рядах ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
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"Они выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали", — сказал собеседник агентства.
Водян, 1993 года рождения, объяснил, что в ноябре его мобилизовали из Николаевской области, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.
По его словам, в этой бригаде были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, каждый из них заключил контракт с ВСУ.
"Когда общались с ними, то некоторые говорили, что уже повоевали у себя в своей стране, сюда приехали опыта набраться, заодно и денег подзаработать", — объяснил военнопленный.
Он добавил, что среди наемников есть хорошие специалисты — например, военврач из Лос-Анджелеса Дженифер, которая прошла Афганистан, Ирак, а на Украине воюет почти два года.
"У немца Кола позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы", — сказал Водян.
Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.