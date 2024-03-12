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Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце" - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 12.03.2024 (обновлено: 11:56 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html
Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"
Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце" - РИА Новости, 12.03.2024
Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"
Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:39
2024-03-12T11:56
специальная военная операция на украине
ирак
афганистан
в мире
германия
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.&quot;Они выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали&quot;, — сказал собеседник агентства.Водян, 1993 года рождения, объяснил, что в ноябре его мобилизовали из Николаевской области, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР. По его словам, в этой бригаде были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, каждый из них заключил контракт с ВСУ. "Когда общались с ними, то некоторые говорили, что уже повоевали у себя в своей стране, сюда приехали опыта набраться, заодно и денег подзаработать", — объяснил военнопленный.Он добавил, что среди наемников есть хорошие специалисты — например, военврач из Лос-Анджелеса Дженифер, которая прошла Афганистан, Ирак, а на Украине воюет почти два года."У немца Кола позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы", — сказал Водян.Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932218175.html
https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
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ирак, афганистан, в мире, германия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Ирак, Афганистан, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"

Украинский пленный Водян рассказал об истинном арийце из Германии в рядах ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.
«

"Они выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали", — сказал собеседник агентства.

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Водян, 1993 года рождения, объяснил, что в ноябре его мобилизовали из Николаевской области, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР.
По его словам, в этой бригаде были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, каждый из них заключил контракт с ВСУ.
"Когда общались с ними, то некоторые говорили, что уже повоевали у себя в своей стране, сюда приехали опыта набраться, заодно и денег подзаработать", — объяснил военнопленный.
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Он добавил, что среди наемников есть хорошие специалисты — например, военврач из Лос-Анджелеса Дженифер, которая прошла Афганистан, Ирак, а на Украине воюет почти два года.
"У немца Кола позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы", — сказал Водян.
Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеИракАфганистанВ миреГерманияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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