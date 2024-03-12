https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html

Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"

Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце" - РИА Новости, 12.03.2024

Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ немецком "арийце"

Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:39

2024-03-12T07:39

2024-03-12T11:56

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Иностранные наемники в ВСУ не берут украинцев на боевые задания, а в одной из бригад служат опытные специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян."Они выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали", — сказал собеседник агентства.Водян, 1993 года рождения, объяснил, что в ноябре его мобилизовали из Николаевской области, он служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. В плен попал в конце января при попытке штурма села Первомайское в ДНР. По его словам, в этой бригаде были наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, каждый из них заключил контракт с ВСУ. "Когда общались с ними, то некоторые говорили, что уже повоевали у себя в своей стране, сюда приехали опыта набраться, заодно и денег подзаработать", — объяснил военнопленный.Он добавил, что среди наемников есть хорошие специалисты — например, военврач из Лос-Анджелеса Дженифер, которая прошла Афганистан, Ирак, а на Украине воюет почти два года."У немца Кола позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы", — сказал Водян.Российское Минобороны не раз заявляло об уничтожении в зоне СВО наемников из стран НАТО. В конце прошлого года глава ведомства Сергей Шойгу привел такие данные: всего с начала спецоперации уничтожено более 5,8 тысячи иностранных боевиков, из них 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932218175.html

https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html

https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html

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ирак, афганистан, в мире, германия, вооруженные силы украины, нато