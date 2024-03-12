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Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин
Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин - РИА Новости, 12.03.2024
Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин
Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом депутатам не приходилось думать, как законодательно... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:12
2024-03-12T15:12
2024-03-12T15:12
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом депутатам не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода. На пленарном заседании Госдумы Володин обратил внимание председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на то, что женщины сами при создании семьи хотели бы видеть рядом надежного человека. "Женщины кстати это больше понимают, чем кто-либо, потому что женщины, когда определяются с созданием семьи, в первую очередь, хотели бы видеть надежного рядом человека, надёжного. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать. Надежный должен быть рядом", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин
Володин призвал женщин выбирать надежных мужчин, чтобы не думать об алиментах
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом депутатам не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода.
На пленарном заседании Госдумы Володин обратил внимание председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на то, что женщины сами при создании семьи хотели бы видеть рядом надежного человека.
"Женщины кстати это больше понимают, чем кто-либо, потому что женщины, когда определяются с созданием семьи, в первую очередь, хотели бы видеть надежного рядом человека, надёжного. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать. Надежный должен быть рядом", - сказал Володин.
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