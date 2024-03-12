https://ria.ru/20240312/muzhchiny-1932517940.html

Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин

Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин - РИА Новости, 12.03.2024

Володин посоветовал женщинам выбирать надежных мужчин

Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом депутатам не приходилось думать, как законодательно... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:12

2024-03-12T15:12

2024-03-12T15:12

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал женщинам выбирать для создания семьи надежных мужчин, чтобы потом депутатам не приходилось думать, как законодательно взыскивать с них алименты после развода. На пленарном заседании Госдумы Володин обратил внимание председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной на то, что женщины сами при создании семьи хотели бы видеть рядом надежного человека. "Женщины кстати это больше понимают, чем кто-либо, потому что женщины, когда определяются с созданием семьи, в первую очередь, хотели бы видеть надежного рядом человека, надёжного. Так, Нина Александровна? А то ушами наслушаетесь речей разных, а потом мы думаем здесь, в Государственной думе, как нам алименты с них взыскать. Надежный должен быть рядом", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240117/alimenty-1599485050.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вячеслав володин, госдума рф