https://ria.ru/20240312/moskva-1932454502.html

Реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера стартовала в центре Москвы

Реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера стартовала в центре Москвы - РИА Новости, 12.03.2024

Реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера стартовала в центре Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы, сообщил журналистам во... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:32

2024-03-12T11:32

2024-03-12T11:32

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, планируем завершить ее в этом году. Все сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В настоящее время работы завершены на девяти таких объектах, еще на двух - Голутвинском и Щукинском газопроводах - пройден серединный рубеж, теперь приступили к реконструкции последнего - Кропоткинского дюкера", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что этот подводный газопровод, как и Голутвинский, питает газом теплоэлектростанцию "ГЭС-1" и распределительные пункты, обеспечивающие газоснабжение районов Хамовники, Якиманка и Замоскворечье. Его общая протяженность составляет более 1,3 тысячи метров. "Реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера будет выполнена методом микротоннелирования, при котором проходка в грунте осуществляется с помощью проходческой машины. Специальная лазерная система ведения обеспечивает точную прокладку на большие расстояния, при этом не требуется перекрытий движения транспорта и не нарушается сложившееся благоустройство", - рассказал Бирюков. По его словам, на Кропоткинском дюкере установят современную автоматизированную систему контроля загазованности среды, что позволит с помощью специальных датчиков круглосуточно отслеживать параметры и при необходимости перекрыть газ дистанционно в течение двух минут. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все подводные газопроводы в столице имеют тройную защиту: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. Это позволяет обеспечить высокую надежность и длительный срок эксплуатации дюкеров.

https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, якиманка, петр бирюков, городское хозяйство москвы