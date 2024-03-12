https://ria.ru/20240312/moldaviya-1932497502.html

В Молдавии призвали власти остановить милитаризацию страны

В Молдавии призвали власти остановить милитаризацию страны - РИА Новости, 12.03.2024

В Молдавии призвали власти остановить милитаризацию страны

Общественный совет Молдавии призвал власти республики остановить реализацию антиконституционных инициатив, ослабляющих нейтральный статус и способствующих... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:58

2024-03-12T13:58

2024-03-12T13:58

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Общественный совет Молдавии призвал власти республики остановить реализацию антиконституционных инициатив, ослабляющих нейтральный статус и способствующих милитаризации страны, говорится в заявлении, принятом исполнительным комитетом организации. Президент Франции Эммануэль Микрон сообщил 7 марта, что Париж в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. "Общественный совет Молдовы призывает высшее руководство республики незамедлительно прекратить все действия, направленные на реализацию антиконституционных инициатив, ослабляющих нейтральный статус и способствующих милитаризации страны. Считаем, что указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью молдавского народа, а также создают угрозу государственности, суверенитету и территориальной целостности республики", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что особую тревогу вызывает инициатива, озвученная высшим руководством Молдавии и Франции, об открытии в республике постоянной миссии французского министерства обороны. "Данный факт, а также значительное увеличение за последнее время количества военных учений, в которых принимают участие молдавские военные, масштабная закупка оружия и многие другие явления усиливают предпосылки вовлечения республики в военные конфликты с непредсказуемыми для страны последствиями", - подчеркивается в заявлении. Общественный совет Молдавии основан в ноябре 2020 года. В его состав входят руководители и эксперты из более 50 авторитетных общественных и этнокультурных организаций республики, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, прав человека, молодёжные лидеры, представители духовенства и СМИ. Ранее официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан сообщил, что главы министерств иностранных дел и обороны стран ЕС проведут встречу в ближайшее время, чтобы обсудить дополнительные меры поддержки Украины и стран, которые сталкиваются с последствиями конфликта, в особенности Молдавии, отметив, что начата дискуссия о конкретных мерах по ее поддержке. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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