https://ria.ru/20240312/mina-1932588402.html
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине - РИА Новости, 12.03.2024
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине
Житель приграничного поселка Уборки Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне минной опасности, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T20:03
2024-03-12T20:03
2024-03-12T20:27
специальная военная операция на украине
брянская область
черниговская область
александр богомаз
климовский район
происшествия
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Житель приграничного поселка Уборки Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне минной опасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В окрестностях поселка Уборки Климовского района местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы", – написал Богомаз.Глава региона призвал жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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брянская область, черниговская область, александр богомаз, климовский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Черниговская область, Александр Богомаз, Климовский район, Происшествия
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине
Богомаз: житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине