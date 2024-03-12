https://ria.ru/20240312/mina-1932588402.html

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине - РИА Новости, 12.03.2024

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине

Житель приграничного поселка Уборки Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне минной опасности, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T20:03

2024-03-12T20:03

2024-03-12T20:27

специальная военная операция на украине

брянская область

черниговская область

александр богомаз

климовский район

происшествия

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Житель приграничного поселка Уборки Брянской области погиб, подорвавшись на мине в запрещенной зоне минной опасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В окрестностях поселка Уборки Климовского района местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы", – написал Богомаз.Глава региона призвал жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

брянская область

черниговская область

климовский район

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брянская область, черниговская область, александр богомаз, климовский район, происшествия