https://ria.ru/20240312/maslenitsa-1932436633.html

Ветеринар прокомментировала поговорку "Не все коту масленица"

Ветеринар прокомментировала поговорку "Не все коту масленица" - РИА Новости, 12.03.2024

Ветеринар прокомментировала поговорку "Не все коту масленица"

Блины могут вызвать у котов аллергию, расчесывание, диарею и даже обострить хронические заболевания, сообщила РИА Новости заведующая Советской государственной... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:37

2024-03-12T10:37

2024-03-12T10:37

общество

масленица

россия

кошки

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Блины могут вызвать у котов аллергию, расчесывание, диарею и даже обострить хронические заболевания, сообщила РИА Новости заведующая Советской государственной ветклиникой Юлия Богданова, комментируя известное выражение "Не всё коту масленица"."Не всё коту масленица" — выражение, которое изначально имело буквальное значение. Конечно, на масленичной неделе котам перепадали и блинчик, и творог, и сметана, и масло. Однако ветеринарные врачи не рекомендуют добавлять блины в рацион котов и других домашних питомцев", — рассказала Богданова. Она отметила, что еда со стола может провоцировать аллергии, отравления, расстройства пищеварения, проблемы печени, почек, поджелудочной железы. "Блины — калорийный, углеводный продукт, который вызывает повышенное газообразование, может вызвать аллергию, расчесывание, диарею и даже обострить хронические заболевания - почечную недостаточность, панкреатит, гастрит. Блины, обжаренные на масле – одновременно жирный, жареный, соленый продукт, то есть трижды не рекомендованный для животных. Помните: масленичная неделя приходится на время сезонного авитаминоза, в это время хронические заболевания так и ждут пускового механизма, и им может стать тот самый жирный масленичный блин", - подчеркнула ветеринар. По ее словам, если животное все же съело блин, то владельцам остается наблюдать за здоровьем питомца и при изменении настроения, аппетита и работы пищеварительной системы стоит обратиться к врачу. "Панкреатит, гастрит, дуоденит и другие расстройства пищеварения, спровоцированные жирной пищей, проявляются такими симптомами как вялость, отказ от еды, рвота, диарея. Боли и спазмы у питомца могут выражаться в вокализации - стонах, лае, скулении, одышке или напряженной позе, сгорбленности", - добавила Богданова. Собеседница агентства рассказала, что также практически все добавки к блинам противопоказаны питомцам. Например, сгущенка или варенье - это слишком сладкие для питомцев топпинги, а если в составе есть ещё и подсластитель ксилит, то это может быть смертельно опасно для собак, так как ксилит вызывает повышенную выработку инсулина. Шоколад – один из самых вредных и токсичных продуктов для животных. Сметана, как и другие очень жирные продукты, тоже противопоказана животным. А икра может вызвать задержку жидкости в организме и повышение давления. "Все хорошо в меру. Полакомиться крупинкой творога, капелькой сметаны, буквально одной икринкой, конечно, не возбраняется. Для сравнения — маленькая конфетка не навредит здоровому человеку, а целый торт точно даст о себе знать. К тому же, если очень хочется угостить питомца, то что мешает выбрать подходящее лакомство и обойтись без "блинной начинки"? Курица может быть отварной, несоленой, без специй, а творог - нежирным и несладким. Небольшое количество такого лакомства не нанесет вреда", - добавила ветеринар.

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1931676679.html

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20220904/produkty-1814292123.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, масленица, россия, кошки