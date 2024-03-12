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Маркировка молочной продукции принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.03.2024
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03:23 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/markirovka-1932403796.html
Маркировка молочной продукции принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей
Маркировка молочной продукции принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.03.2024
Маркировка молочной продукции принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей
Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:23
2024-03-12T03:23
россия
экономика
денис мантуров
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%", - сообщил оператор. При этом было зафиксировано и повышение качества соответствующей продукции - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 75%. Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка и фермерской молочной продукции. В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
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россия, экономика, денис мантуров, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Маркировка молочной продукции принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей

ЦРПТ: маркировка молочной продукции принесла в бюджет 57,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Технология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Маркировка молочной продукции за время своего существования принесла в бюджет РФ почти 60 миллиардов рублей, вместе с тем заметно и обеление рынка, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«
"Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. ... При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 17%", - сообщил оператор.
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При этом было зафиксировано и повышение качества соответствующей продукции - рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) превысил 75%.
Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка и фермерской молочной продукции.
В сентябре прошлого года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей - за все годы реализации данной системы.
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