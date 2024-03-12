https://ria.ru/20240312/makron-1932574044.html

"Вся Россия смеется": во Франции унизили Макрона за отказ ехать в Киев

"Вся Россия смеется": во Франции унизили Макрона за отказ ехать в Киев - РИА Новости, 12.03.2024

"Вся Россия смеется": во Франции унизили Макрона за отказ ехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается показать силу, но вся Россия над ним смеется из-за его страха ехать в Киев, об этом заявил лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:44

2024-03-12T18:44

2024-03-12T18:51

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politico

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается показать силу, но вся Россия над ним смеется из-за его страха ехать в Киев, об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.По словам политика, Макрон заявляет о возможности ввода войск на Украину и создания международного альянса для демонстрации силы, но на деле получает противоположный эффект."Макрон терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы!" — считает Филиппо.Авторитет Макрона рухнул в тот момент, когда он второй раз за месяц решил отменить свой визит в Киев из соображений безопасности, заявил политик."Его авторитету крах! Вся Россия над ним смеется! Ни один политический лидер никогда так не выказывал свой страх!" — заключил Филиппо.Накануне издание Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину на фоне разногласий с союзниками после резких заявлений политика по украинскому конфликту.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.

https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932526760.html

https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932392279.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, politico