https://ria.ru/20240312/makron-1932400421.html
Французский политик признал готовность Макрона "ощипать" армию ради Украины
Французский политик признал готовность Макрона "ощипать" армию ради Украины - РИА Новости, 12.03.2024
Французский политик признал готовность Макрона "ощипать" армию ради Украины
Президент Франции, обещающий все новые поставки вооружений Украине, готов полностью "ощипать" собственную армию, заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:02
2024-03-12T02:02
2024-03-12T02:02
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Президент Франции, обещающий все новые поставки вооружений Украине, готов полностью "ощипать" собственную армию, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. В начале 2024 года Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов и начнет отправлять по 3 тысячи снарядов 155-го калибра Киеву. Однако наращивание военных поставок Украине идет в ущерб французской армии, отмечает Филиппо. "Объективно свобода действий Франции ограничена. Сегодня мы не располагаем большими военными и производственными мощностями. Вопрос в том, где граница: решат ли они разобрать на части французскую армию, готовы ли они обойти собственный закон "О военном программировании", созданный для французской армии, и насколько. Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца", - сказал Филиппо. В конце февраля французский лидер организовал в Париже конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году. На следующий день после этого глава минфина страны Брюно Ле Мэр объявил о мерах жесткой бюджетной экономии в 10 миллиардов евро. Французская оппозиция раскритиковала наращивание военной помощи Украине в момент, когда власти во Франции заявляют, что им нечем платить пенсии и субсидии протестующим фермерам и урезает бюджеты ключевых ведомств, включая минздрав и минобр. В августе 2023 года Макрон принял закон "О военном программировании" (LPM), который предполагает рекордное увеличение финансирования военного ведомства в ближайшие семь лет. В 2024-2030 бюджет минобороны вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413,3 миллиарда евро (более 454 миллиардов долларов). В 2024 году бюджет минобороны составит 47,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240309/pushkov-1931976797.html
https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html
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украина, франция, киев, флориан филиппо, себастьян лекорню, брюно ле мэр, евросоюз, патриот, европарламент, в мире
Украина, Франция, Киев, Флориан Филиппо, Себастьян Лекорню, Брюно Ле Мэр, Евросоюз, Патриот, Европарламент, В мире
Французский политик признал готовность Макрона "ощипать" армию ради Украины
Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Президент Франции, обещающий все новые поставки вооружений Украине, готов полностью "ощипать" собственную армию, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
В начале 2024 года Макрон объявил о поставках дополнительных крылатых ракет Scalp Киеву
. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню
тогда же сообщил, что Франция нарастит поставки боеприпасов и начнет отправлять по 3 тысячи снарядов 155-го калибра Киеву. Однако наращивание военных поставок Украине идет в ущерб французской армии, отмечает Филиппо.
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"Объективно свобода действий Франции ограничена. Сегодня мы не располагаем большими военными и производственными мощностями. Вопрос в том, где граница: решат ли они разобрать на части французскую армию, готовы ли они обойти собственный закон "О военном программировании", созданный для французской армии, и насколько. Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца", - сказал Филиппо.
В конце февраля французский лидер организовал в Париже
конференцию по помощи Украине, в которой участвовали почти все страны ЕС
. После нее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.
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В феврале Франция подписала с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, которое, в том числе, подразумевает выделение Киеву 3 миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
На следующий день после этого глава минфина страны Брюно Ле Мэр
объявил о мерах жесткой бюджетной экономии в 10 миллиардов евро. Французская оппозиция раскритиковала наращивание военной помощи Украине в момент, когда власти во Франции заявляют, что им нечем платить пенсии и субсидии протестующим фермерам и урезает бюджеты ключевых ведомств, включая минздрав и минобр.
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В августе 2023 года Макрон принял закон "О военном программировании" (LPM), который предполагает рекордное увеличение финансирования военного ведомства в ближайшие семь лет. В 2024-2030 бюджет минобороны вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413,3 миллиарда евро (более 454 миллиардов долларов). В 2024 году бюджет минобороны составит 47,2 миллиарда евро.
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