https://ria.ru/20240312/lyaenemets-1932510398.html

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России - РИА Новости, 12.03.2024

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы ведомства. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:44

2024-03-12T14:44

2024-03-12T16:07

россия

эстония

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мвд эстонии

кайя каллас

дмитрий песков

керсти кальюлайд

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы ведомства."Лаури Ляэнеметс, 31.01.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом не уточняется, о какой именно уголовной статье идет речь.Как заявил сам Ляэнеметс, он серьезно относится к этой информации, но продолжит выполнять свою работу. По его утверждению, таким образом Москва якобы пытается лишить западных чиновников возможности ездить по миру, чтобы рассказать, "чем Россия занимается на Украине и как к этому следует относиться".Ранее во вторник МИД запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. Так, среди эстонских политиков, попавших в стоп-лист, оказались премьер Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, бывший президент Керсти Кальюлайд, спикер парламента, председатель комиссии парламента по иностранным делам и другие. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на враждебную политику стран Балтии в отношении Москвы, активное лоббирование ими санкционных мер, гонения на русскоязычное население, варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизацию нацизма.

https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html

https://ria.ru/20240304/putin-1930920500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эстония, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд эстонии, кайя каллас, дмитрий песков, керсти кальюлайд