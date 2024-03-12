https://ria.ru/20240312/lyaenemets-1932510398.html
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России - РИА Новости, 12.03.2024
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
Министерство внутренних дел объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы ведомства. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:44
2024-03-12T14:44
2024-03-12T16:07
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд эстонии
кайя каллас
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы ведомства."Лаури Ляэнеметс, 31.01.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом не уточняется, о какой именно уголовной статье идет речь.Как заявил сам Ляэнеметс, он серьезно относится к этой информации, но продолжит выполнять свою работу. По его утверждению, таким образом Москва якобы пытается лишить западных чиновников возможности ездить по миру, чтобы рассказать, "чем Россия занимается на Украине и как к этому следует относиться".Ранее во вторник МИД запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. Так, среди эстонских политиков, попавших в стоп-лист, оказались премьер Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, бывший президент Керсти Кальюлайд, спикер парламента, председатель комиссии парламента по иностранным делам и другие. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на враждебную политику стран Балтии в отношении Москвы, активное лоббирование ими санкционных мер, гонения на русскоязычное население, варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизацию нацизма.
https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд эстонии, кайя каллас, дмитрий песков, керсти кальюлайд
Россия, Эстония, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Эстонии, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Керсти Кальюлайд
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, следует из базы ведомства.
"Лаури Ляэнеметс, 31.01.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
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При этом не уточняется, о какой именно уголовной статье идет речь.
В феврале МВД также объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа.
Как заявил сам Ляэнеметс, он серьезно относится к этой информации, но продолжит выполнять свою работу. По его утверждению, таким образом Москва якобы пытается лишить западных чиновников возможности ездить по миру, чтобы рассказать, "чем Россия
занимается на Украине и как к этому следует относиться".
Ранее во вторник МИД запретил въезд в страну 347 гражданам Латвии
, Литвы и Эстонии. Так, среди эстонских политиков, попавших в стоп-лист, оказались премьер Кая Каллас
, министр иностранных дел Маргус Цахкна, бывший президент Керсти Кальюлайд, спикер парламента, председатель комиссии парламента по иностранным делам и другие.
В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на враждебную политику стран Балтии в отношении Москвы, активное лоббирование ими санкционных мер, гонения на русскоязычное население, варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизацию нацизма.
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