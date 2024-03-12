https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html

Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд

Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд - РИА Новости, 12.03.2024

Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд

Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:33

2024-03-12T07:33

2024-03-12T09:55

нижегородская область

лукойл

ржд

происшествия

кстово

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в РЖД.Ранее на сайте компании "Лукойл" сообщалось, что работа технологической установки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом"."Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - сообщили в РЖД.Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя."На движение поездов ситуация не влияет", - добавили в РЖД.

https://ria.ru/20230531/pozhar-1875219683.html

https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932412508.html

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нижегородская область, лукойл, ржд, происшествия, кстово