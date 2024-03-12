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Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд - РИА Новости, 12.03.2024
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07:33 12.03.2024 (обновлено: 09:55 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/lukoyl-1932413394.html
Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд
Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд - РИА Новости, 12.03.2024
Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд
Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:33
2024-03-12T09:55
нижегородская область
лукойл
ржд
происшествия
кстово
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в РЖД.Ранее на сайте компании "Лукойл" сообщалось, что работа технологической установки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом"."Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - сообщили в РЖД.Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя."На движение поездов ситуация не влияет", - добавили в РЖД.
https://ria.ru/20230531/pozhar-1875219683.html
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нижегородская область, лукойл, ржд, происшествия, кстово
Нижегородская область, ЛУКОЙЛ, РЖД, Происшествия, Кстово
Тушить возгорание на нижегородском заводе "Лукойла" помогает пожарный поезд

Тушить возгорание на заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" помогает поезд

© Фото : Глеб Никитин/TelegramОбъект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотника. 12 марта 2024
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожарный поезд принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области, ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в РЖД.
Ранее на сайте компании "Лукойл" сообщалось, что работа технологической установки "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом".
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"Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - сообщили в РЖД.
Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
"На движение поездов ситуация не влияет", - добавили в РЖД.
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Нижегородская областьЛУКОЙЛРЖДПроисшествияКстово
 
 
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