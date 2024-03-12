https://ria.ru/20240312/lidery-1932587341.html

Путин пожелал успехов "Лидерам России"

Путин пожелал успехов "Лидерам России" - РИА Новости, 12.03.2024

Путин пожелал успехов "Лидерам России"

Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:59

2024-03-12T19:59

2024-03-12T19:59

политика

россия

владимир путин

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. По итогам встречи с победителями конкурса "Лидеры России" президент отметил, что через школу подготовки кадров проходят люди, которые в конечном итоге заинтересованы в результате страны, что очень важно для тех, кто занимается конкретной работой. "Так и хочется сказать... Не могу удержаться, когда с такими людьми как вы встречаешься, чувство возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что было сделано до сих пор, а сделано уже немало, несмотря на, в целом, молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более", - сказал Путин. "Очень надеюсь и желаю вам последующих серьезных, значимых успехов для вас лично, но и как вклад ваш личный в развитие страны, уверен, что он будет заметный", - заключил глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, "лидеры россии"