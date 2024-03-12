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Путин пожелал успехов "Лидерам России" - РИА Новости, 12.03.2024
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19:59 12.03.2024
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Путин пожелал успехов "Лидерам России"
Путин пожелал успехов "Лидерам России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пожелал успехов "Лидерам России"
Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:59
2024-03-12T19:59
политика
россия
владимир путин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. По итогам встречи с победителями конкурса "Лидеры России" президент отметил, что через школу подготовки кадров проходят люди, которые в конечном итоге заинтересованы в результате страны, что очень важно для тех, кто занимается конкретной работой. "Так и хочется сказать... Не могу удержаться, когда с такими людьми как вы встречаешься, чувство возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что было сделано до сих пор, а сделано уже немало, несмотря на, в целом, молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более", - сказал Путин. "Очень надеюсь и желаю вам последующих серьезных, значимых успехов для вас лично, но и как вклад ваш личный в развитие страны, уверен, что он будет заметный", - заключил глава государства.
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политика, россия, владимир путин, "лидеры россии"
Политика, Россия, Владимир Путин, "Лидеры России"
Путин пожелал успехов "Лидерам России"

Путин: с такими, как победители "Лидеров России", страна в надежных руках

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках.
По итогам встречи с победителями конкурса "Лидеры России" президент отметил, что через школу подготовки кадров проходят люди, которые в конечном итоге заинтересованы в результате страны, что очень важно для тех, кто занимается конкретной работой.
"Так и хочется сказать... Не могу удержаться, когда с такими людьми как вы встречаешься, чувство возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что было сделано до сих пор, а сделано уже немало, несмотря на, в целом, молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более", - сказал Путин.
"Очень надеюсь и желаю вам последующих серьезных, значимых успехов для вас лично, но и как вклад ваш личный в развитие страны, уверен, что он будет заметный", - заключил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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