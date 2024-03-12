https://ria.ru/20240312/lidery-1932587341.html
Путин пожелал успехов "Лидерам России"
Путин пожелал успехов "Лидерам России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин пожелал успехов "Лидерам России"
Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:59
2024-03-12T19:59
2024-03-12T19:59
политика
россия
владимир путин
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках. По итогам встречи с победителями конкурса "Лидеры России" президент отметил, что через школу подготовки кадров проходят люди, которые в конечном итоге заинтересованы в результате страны, что очень важно для тех, кто занимается конкретной работой. "Так и хочется сказать... Не могу удержаться, когда с такими людьми как вы встречаешься, чувство возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что было сделано до сих пор, а сделано уже немало, несмотря на, в целом, молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более", - сказал Путин. "Очень надеюсь и желаю вам последующих серьезных, значимых успехов для вас лично, но и как вклад ваш личный в развитие страны, уверен, что он будет заметный", - заключил глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, "лидеры россии"
Политика, Россия, Владимир Путин, "Лидеры России"
Путин пожелал успехов "Лидерам России"
Путин: с такими, как победители "Лидеров России", страна в надежных руках
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов "Лидерам России", отметив, что страна находится в надёжных руках.
По итогам встречи с победителями конкурса "Лидеры России" президент отметил, что через школу подготовки кадров проходят люди, которые в конечном итоге заинтересованы в результате страны, что очень важно для тех, кто занимается конкретной работой.
"Так и хочется сказать... Не могу удержаться, когда с такими людьми как вы встречаешься, чувство возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что было сделано до сих пор, а сделано уже немало, несмотря на, в целом, молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более", - сказал Путин.
"Очень надеюсь и желаю вам последующих серьезных, значимых успехов для вас лично, но и как вклад ваш личный в развитие страны, уверен, что он будет заметный", - заключил глава государства.
Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"