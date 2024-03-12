https://ria.ru/20240312/lidery-1932553606.html

Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"

Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024

Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"

Президент России Владимир Путин заявил, что в конкурсе "Лидеры России" хотят участвовать и люди из других стран, у которых есть желание работать в России. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:26

2024-03-12T17:26

2024-03-12T17:41

россия

владимир путин

политика

"лидеры россии"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в конкурсе "Лидеры России" хотят участвовать и люди из других стран, у которых есть желание работать в России."Приятно также, что в количестве заявок, оно было очень большим, всё больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Он добавил, что 29 иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. "Для них (конкурсантов - ред.) предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ", - заявил президент.

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931498247.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, "лидеры россии"