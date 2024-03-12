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Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
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17:26 12.03.2024 (обновлено: 17:41 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/lidery-1932553606.html
Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"
Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России" - РИА Новости, 12.03.2024
Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"
Президент России Владимир Путин заявил, что в конкурсе "Лидеры России" хотят участвовать и люди из других стран, у которых есть желание работать в России. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:26
2024-03-12T17:41
россия
владимир путин
политика
"лидеры россии"
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в конкурсе "Лидеры России" хотят участвовать и люди из других стран, у которых есть желание работать в России."Приятно также, что в количестве заявок, оно было очень большим, всё больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".Он добавил, что 29 иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. "Для них (конкурсантов - ред.) предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ", - заявил президент.
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россия, владимир путин, политика, "лидеры россии"
Россия, Владимир Путин, Политика, "Лидеры России"
Путин приветствовал участие иностранцев в конкурсе "Лидеры России"

Путин: 29 иностранных участников "Лидеров России" хотят получить гражданство

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в конкурсе "Лидеры России" хотят участвовать и люди из других стран, у которых есть желание работать в России.
"Приятно также, что в количестве заявок, оно было очень большим, всё больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России", - сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
Он добавил, что 29 иностранных участников выразили желание получить российское гражданство. "Для них (конкурсантов - ред.) предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения российского гражданства, уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ", - заявил президент.
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